Kinh tế Nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất ở Nghệ An do ảnh hưởng bão số 2 Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có 2 cuộc họp trực tuyến trong ngày 22/7 cảnh báo về ảnh hưởng của bão số 2. Đối với Nghệ An, dự báo mưa lớn, nước dâng, sạt lở ở nhiều huyện, thị. Ông Lê Đức Cương - Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ có những trao đổi rõ hơn về nội dung này.

Kíp trực dự báo thời tiết tại Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: HT

P.V: Ông có thể cho biết tình hình dự báo, chỉ đạo ứng phó cơn bão số 2 Prapiroon như thế nào?

Ông Lê Đức Cương: Thông tin dự báo về những diễn biến, đường đi của bão số 2 có tên quốc tế là Prapiroon được cập nhật từng giờ và thông tin kịp thời đến các địa phương trong cả nước. Trong ngày 22/7, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã thực hiện 2 cuộc họp trực tuyến đối với các cơ quan, đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về tình hình diễn biến cơn bão số 2. Kèm theo đó là những cảnh báo đối với các địa phương bị ảnh hưởng, trong đó có Nghệ An.

Tổng hợp tình hình, trong 24 giờ qua, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, có nơi có mưa to. Riêng vùng núi phía Tây Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa đo được tính từ 7h ngày 21/7 đến 7h ngày 22/7 phổ biến 60 - 120 mm. Có nơi cao hơn như ở Con Cuông có Châu Khê (Con Cuông) 162 mm, Cam Lâm 149,8 mm; ở Tương Dương có Yên Na 1 lượng mưa đạt 167,8 mm,...

P.V: Vậy trong những ngày tiếp theo, tình hình diễn biến thời tiết các địa phương trên địa bàn Nghệ An có gì đáng lưu ý?

Ông Lê Đức Cương: Các diễn biến của bão số 2 cơ bản thống nhất như những cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Dự báo đường đi của bão số 2 Prapiroon. Ảnh: Đài KTTV khu vực BTB

Cụ thể, đối với diễn biến sắp tới của bão số 2 và những nhận định chi tiết cho khu vực Bắc Trung Bộ, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nối với tâm bão số 2, trên Biển Đông nâng trục lên phía Bắc, nên từ đêm 22 - 23/7 ở Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Dự báo vùng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Lưu ý trong mưa dông cần đề phòng khả năng cao xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh, mưa đá, sét.

Dự báo tổng lượng mưa của các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng đạt ngưỡng từ 40 - trên 80 mm. Cụ thể: Thanh Hóa: Phổ biến 40 - 70 mm, có nơi trên 100 mm. Nghệ An: Phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm. Hà Tĩnh: Phổ biến10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Riêng Nghệ An, dự báo mưa trên diện rộng từ đêm 22/7 đến ngày 24/7. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Lượng mưa dự báo phổ biến ở vùng đồng bằng ven biển đạt 40 - 70 mm, có nơi trên 80 mm. Vùng trung du và vùng núi đạt 30 - 80 mm, có nơi trên 100 mm.

Chúng tôi cũng có những nhận định về tình hình lũ trên các sông thông qua các số liệu quan trắc được cập nhật từng giờ. Trong đợt mưa bão này, từ ngày 23-25/7 mực nước trên thượng lưu các sông của tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có một đợt dao động theo xu thế lên. Mực nước trên các sông xấp xỉ mức báo động 1. Lưu lượng nước về các hồ chứa trên khu vực tăng dần, nhưng hiện tại mực nước các hồ vẫn đang ở mức thấp hơn mực nước dâng bình thường.

Mưa lớn gây sạt lở đất ở nhiều xã của huyện Tương Dương đêm 21/7/2024. Ảnh: CSCC

Song, những diễn biến thất thường của bão, mưa, gió có khả năng gây ra các hệ lụy, đặc biệt ở khu vực ven sông suối, vùng miền núi cao có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An từ ngày 23/7 đến ngày 25/7. Kèm theo đó là dự báo mưa lớn trên diện rộng ở Nghệ An từ ngày 23/7 đến ngày 24/7, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Lượng mưa dự báo phổ biến ở vùng đồng bằng ven biển đạt 40 - 70 mm, có nơi trên 80 mm. Vùng trung du và vùng núi đạt 30 - 80 mm, có nơi trên 100 mm.

Ngư dân huyện Diễn Châu neo đậu tàu thuyền tránh bão số 2. Ảnh tư liệu: Văn Trường

P.V: Cảm ơn ông!