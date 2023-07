Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà các gia đình chính sách

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 26/7, đoàn tướng lĩnh hưu trí CAND do đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trong Công an tỉnh Nghệ An.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu và tặng quà 5 gia đình chính sách của Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Cao Loan

Tham dự có Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Tại đây, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe, động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ Công an cũng như bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn với những đóng góp của các liệt sĩ Công an trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng chí mong muốn, thân nhân gia đình các Anh hùng liệt sĩ luôn mạnh khỏe, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tiếp tục có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Đón nhận những phần quà ý nghĩa của đoàn công tác, đại diện các gia đình chính sách của Công an tỉnh đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, động viên của đoàn tướng lĩnh CAND hưu trí và hứa sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, tích cực, nỗ lực phấn đấu vươn lên nhiều hơn nữa trong công tác và cuộc sống./.