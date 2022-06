Nhà báo, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ về ngày của nghề

Đài Truyền hình Vinh lúc bấy giờ là 1 trong 8 đài truyền hình khu vực của cả nước, trực thuộc Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Việt Nam. Gặp bạn, đang trò chuyện thì thấy một bác đã hơn ngũ tuần, tóc để dài, rất nghệ sỹ bước vào. Bạn tôi trân trọng giới thiệu: Bác Phạm Đình Nguyên – Giám đốc Đài. Tôi đứng dậy chào bác Nguyên. Bác ấy hỏi: Anh chàng này ở đâu đến, trẻ trung, đẹp trai, dễ mến nhỉ. Bạn tôi thưa chuyện. Bác Nguyên nói mà không cần cân nhắc: Cậu về Đài của chúng tớ đi, đây đang thiếu dân nội dung… Tôi đã chia tay nhà giáo và bước vào nghề nhà báo như thế đó.

Tôi vào Đài nhanh gọn, dễ dàng, cứ như chuyện đùa, không nhiêu khê, rắc rối như sau này. Năm 1989, theo đề nghị của lãnh đạo tỉnh Nghệ Tĩnh, Đài Truyền hình Vinh được Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Việt Nam chuyển giao cho tỉnh, sáp nhập với Đài Phát thanh Nghệ Tĩnh thành Đài PT-TH Nghệ Tĩnh. Năm 1991, Nghệ Tĩnh chia làm hai. Năm 1994, tôi được lãnh đạo tỉnh Nghệ An bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An. Đầu năm 2000, sau khi được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi được điều động và bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Năm 2003, tôi được luân chuyển và bổ nhiệm là Bí thư Huyện ủy Nam Đàn. Tháng 5 năm 2005, tôi được Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương điều động ra Hà Nội làm Vụ trưởng Vụ Báo chí của Ban…