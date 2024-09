Nhà chòi chống lũ của người dân Nghệ An

Quanh năm sống chung với mưa lũ nên nhiều người dân ở Nghệ An đã có nhiều kinh nghiệm ứng phó với thiên tai. Việc xây dựng nhà chòi là một trong những giải pháp tối ưu nhất để bà con yên tâm sinh sống vượt qua mùa bão lũ.

Xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên có khoảng 50% số hộ sống ngoài đê Tả Lam, là những hộ thuộc xã Hưng Nhân cũ trước khi sáp nhập. Đây là khu vực trũng thấp, đến mùa mưa bão, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước lũ dâng cao.

Những năm đỉnh lụt như 1978, 1988, 2002, 2010… nước ngập cả mái nhà, bà con phải bồng bế nhau chạy lên đê tránh lũ; những tài sản như xe máy, lúa gạo, gia súc, gia cầm cứ tấp thành hàng dài trên đê nhiều ngày liền…

Tuy nhiên, đó là hình ảnh của hơn chục năm về trước. Còn những năm trở lại đây, nhờ xây dựng được nhà chòi tránh lũ nên bà con xã Châu Nhân đã không còn phải chạy đôn, chạy đáo mỗi mùa mưa lũ về. Thay vào đó là chủ động thực phẩm, đưa tài sản lên cao, tự túc, sinh hoạt tại nhà chòi cao ráo, an toàn chờ nước rút.

Gia đình bà Lê Thị Thỏa ở xóm 9, xã Châu Nhân là một trong những hộ nghèo tại địa phương được hỗ trợ xây nhà chòi tránh lũ theo Quyết định 716 của Chính phủ. Bà Thỏa cho biết: Năm 2013, gia đình được Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng, vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách, cùng với số tiền tích góp được và vay thêm họ hàng, chúng tôi xây được căn nhà chòi để phòng mưa bão. Tổng kinh phí thời điểm đó khoảng 60 triệu đồng. Từ đó đến nay, gia đình chưa lần nào phải di chuyển lên đê tránh lũ như trước kia.

Theo quan sát, căn nhà chòi của bà Thỏa có diện tích sàn khoảng 15m2, chiều cao của gian tầng 2 cách sân khoảng 3 mét. Hiện đã được chất lúa gạo, các thiết bị điện… đảm bảo cao ráo, không ẩm mốc.

“Mấy ngày vừa qua, theo dõi tình hình mưa bão ở miền Bắc mà trong lòng thấy lo lắng, do đó, gia đình đã chủ động đưa lương thực, các thiết bị điện lên tầng 2 từ sớm, đặc biệt là trong thời điểm mưa gió cũng như nước thượng nguồn đổ về nhiều như hiện nay”, bà Thỏa chia sẻ.

Gia đình ông Phạm Văn Hoan ở xóm Phú Xuân cũng là một trong những hộ dân có nhà chòi sớm nhất tại địa phương. Ông Hoan cho biết: Gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ để xây dựng nhà chòi chống lũ. Căn nhà gồm 2 gian trên và dưới, có cầu thang đi lên bên thân nhà. Nếu như bình thường mọi người sinh hoạt ở gian nhà dưới thì mùa mưa bão về, tất cả đồ đạc được vận chuyển lên gian trên, sinh sống ở đó đến khi nào bão tan, nước rút mới xuống. Nhờ vậy mà tính mạng, tài sản của gia đình vẫn được đảm bảo bao năm qua.

Ngày 14/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 716/QĐ-TTg về việc triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Trong đó nêu rõ việc triển khai thí điểm xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt cho 700 hộ nghèo tại 14 xã bị ảnh hưởng nặng bởi lũ, lụt thuộc 7 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên (mỗi tỉnh 2 xã, mỗi xã 50 hộ nghèo do địa phương lựa chọn). Trường hợp xã được chọn để triển khai thí điểm có số hộ nghèo thuộc diện đối tượng nhiều hơn 50 hộ thì tiến hành lựa chọn số hộ theo thứ tự ưu tiên bao gồm: Hộ gia đình có công với cách mạng; Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số; Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật...).