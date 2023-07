Nhà lãnh đạo Nam Phi nói việc bắt giữ Tổng thống Putin là lời tuyên chiến với Nga

Theo dõi Báo Nghệ An trên





Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa trong một cuộc hội đàm hồi tháng 6. Ảnh: Ria Novosti

"Sẽ là hành động liều lĩnh, vi hiến và bất hợp pháp, nếu chính phủ Nam Phi được trao các quyền bắt giữ Tổng thống Putin. Đó là một lời tuyên chiến với Nga" - Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa khẳng định.

Theo Tổng thống Ramaphosa, việc tuyên chiến với Nga sẽ trái với Hiến pháp của Nam Phi.

"Tôi có nghĩa vụ hiến định để bảo vệ chủ quyền quốc gia, hòa bình và an ninh của Cộng hòa Nam Phi, và tôn trọng, bảo vệ, thúc đẩy thực hiện các quyền của người dân Cộng hòa về một cuộc sống an toàn và đảm bảo an ninh. Những quyền này đã được ghi rõ trong Tuyên ngôn Nhân quyền", nhà lãnh đạo Nam Phi được trích dẫn.

Nam Phi là một trong những nước đã ký vào Quy chế Rome thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Nghĩa là, Nam Phi có nghĩa vụ bắt giữ Tổng thống Nga Putin khi ông đến Johannesburg theo lệnh của ICC.

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, việc Tòa án Hình sự Quốc tế tuyên bố "bắt giữ" Tổng thống Putin là không thể chấp nhận được, và bất kỳ quyết định nào của ICC cũng đều vô hiệu đối với Nga.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới sẽ được tổ chức tại Johannesburg (Nam Phi) dự kiến vào ngày 22-24 tháng 8, theo hình thức gặp mặt trực tiếp.

Nam Phi được cho là cũng đã đề nghị dời địa điểm họp đến Trung Quốc. Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rõ rằng: "Bắc Kinh ủng hộ Nam Phi với vai trò chủ tịch luân phiên, sẽ tổ chức thành công các hoạt động hợp tác của BRICS trong năm nay". Ngoài ra, Ấn Độ và Brazil cũng phản đối việc thay đổi địa điểm.