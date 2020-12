Nhà máy may An Hưng (Nghệ An) sẵn sàng đi vào hoạt động

Thời điểm này, trên công trường Dự án Nhà máy may An Hưng ở xã Công Thành, huyện Yên Thành đang trở nên rất nhộn nhịp, hàng trăm công nhân và các phương tiện máy móc đang tích cực thi công để đảm bảo tiến độ ngày mồng 7 Tết Nguyên đán năm 2021 nhà máy sẽ đi vào hoạt động.Dự án Nhà máy may An Hưng xã Công Thành, Yên Thành được đầu tư xây dựng tổng vốn đầu tư trên 600 tỷ đồng, được thiết kế rộng trên 10 ha. Nhà máy được khởi công xây dựng từ tháng 1/2020. Đây là nhà máy may lớn nhất trên địa bàn huyện Yên Thành được đầu tư đồng bộ với quy mô hiện đại với các dây chuyền, thiết bị đều được nhập khẩu từ nước ngoài.

Nhà máy may An Hưng xã Công Thành, Yên Thành đã hoàn thành trên 95% khối lượng. Ảnh: Văn Trường

Đại diện nhà máy may An Hưng cho biết: Nhà máy may An Hưng được khởi công xây dựng từ tháng 1/2020, tuy nhiên gặp không ít khó khăn như có thời điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19 nhà máy phải tạm dừng thi công. Bằng sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu thi công và hàng trăm công nhân làm việc suốt 3 ca nên chỉ sau gần 10 tháng triển khai xây dựng, công trình hiện nay đã hoàn thành hơn 95% khối lượng công việc.

Hiện nay đã lợp mái xong hệ thống nhà xưởng rộng trên 23.000 m2, hệ thống nhà ăn rộng 6.000 m2, hiện nay dự án đang hoàn thành các hạng mục phụ trợ như đường nội bộ, điện chiếu sáng, quạt thông hơi. Đẩy nhanh tiến độ thi công nhà kho, nhà. Dự kiến đầu năm 2021 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Khu vực nhà xưởng đã sẵn sàng chờ lắp ráp dây chuyền thiết bị. Ảnh: Văn Trường Ngoài việc vừa thi công, dự án Nhà máy may An Hưng còn phối hợp các ngành liên quan trước mặt đã tuyển dụng được trên 3.500 lao động. Các công nhân may tại nhà máy sẽ được hưởng mức lương khá cao từ 6-8 triệu đồng/người/tháng. Về khâu đào tạo nghề sẽ được miễn phí, được trang bị phương tiện bảo hộ lao động và công cụ lao động, được đóng BHXH và BHYT, hưởng các chế độ thưởng, được nghỉ phép năm và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Nhà nước và công ty… Lắp đặt bóng điện tại khu vực nhà ăn cho công nhân. Ảnh: Văn Trường

Qua tìm hiểu được biết việc xây dựng Nhà máy may An Hưng với quy mô lớn tạo điều kiện cho trên 10.000 công nhân khiến người dân Yên Thành rất phấn khởi, bởi số lượng lao động phổ thông tại huyện Yên Thành sẽ có việc làm ổn định tại chỗ không còn cảnh phải đi làm ăn xa quê.