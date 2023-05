Nhà ở xã hội - điểm 'bấu víu' cuối cùng cho giấc mơ an cư của người thu nhập thấp

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Giá nhà chung cư tại các đô thị liên tục tăng, dự án nhà ở xã hội với mức giá khá mềm từ 17-20 triệu đồng/m2 trở thành hy vọng cuối cùng của những người thu nhập thấp về một giấc mơ an cư.



Giá chung cư liên tục tăng

Báo cáo của Bộ Xây dựng, trên thị trường bất động sản, số lượng dự án căn hộ chung cư mở bán quý 1 năm 2023 mới không nhiều, chủ yếu vẫn đến từ phân khúc trung, cao cấp và tập trung ở một số tỉnh, thành phố lớn.

Các dự án phân khúc trung cấp có mức giá từ 27 triệu đồng/m2 trở lên, ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM khá hiếm dự án dưới 30 triệu đồng/m2

Một số dự án có mức độ biến động tăng giá trong quý nổi bật như: Vinhomes Metropolis (Ba Đình) tăng khoảng 3,5% (lên mức 99,1 triệu đồng/m2), Lạc Hồng Westlake (Tây Hồ) tăng khoảng 3,6% (lên mức 36,1 triệu đồng/m2), Mandarin Garden 2 (Hoàng Mai) tăng khoảng 4,1% (lên mức 43,9 triệu đồng/m2).

Như vậy, trong những năm gần đây, giá nhà chung cư liên tục tăng ở tất cả các phân khúc. Nhà thương mại giá rẻ (từ 25 triệu đồng/m2 trở xuống) dường như không xuất hiện trên thị trường.

Nguồn cung khan hiếm, giá nguyên liệu đầu vào tăng

Lý giải về giá chung cư liên tục tăng, ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, giá chung cư trong thời gian tới sẽ tăng do nguồn cung đang khan hiếm. Số lượng dự án chào bán mới trên thị trường liên tục giảm. Nhiều doanh nghiệp bất động sản hiện vẫn chưa được tháo gỡ về vốn và các vấn đề pháp lý của dự án.

“Thời gian thẩm định pháp lý và hoàn thiện hồ sơ cấp phép dự án kéo dài nên dự án bị đội giá. Các dự án mở bán sau khó lòng đưa ra mức giá thấp hơn những dự án cùng phân khúc trước đó. Vì vậy, nếu nguồn cung bất động sản vẫn tắc, dòng vốn tín dụng chưa được khơi thông thì giá bán sơ cấp sẽ khó giảm” - ông Nguyễn Mạnh Hà nhận định.

Nhiều chuyên gia đã dự báo về sự thiếu hụt nguồn cung căn hộ trên thị trường bất động sản khi những vướng mắc pháp lý chưa được tháo gỡ. Hàng nghìn dự án không được triển khai vì nguyên nhân này.

Bên cạnh đó, “cơn bão giá” vật liệu từ năm 2021 đến cuối năm 2022, thị trường vật liệu xây dựng hình thành một mặt bằng giá mới. Giá nguyên liệu đầu vào tăng khiến các dự án bất động sản cũng phải tăng giá bán. Trong quý 1 và 2 năm 2023, thị trường vật liệu xây dựng vẫn có xu hướng tăng dù mức tiêu thụ thấp. Đây cũng là vấn đề khiến giá chung cư có thể còn tăng.

Dự án nhà ở xã hội - điểm “bấu víu” của người thu nhập thấp

Khi thị trường căn hộ giá rẻ (dưới 25 triệu đồng/m2) biến mất trên thị trường, người thu nhập thấp ở đô thị chờ đợi, hy vọng vào những dự án nhà ở xã hội. Các dự án nhà ở xã hội vốn đã khan hiếm nay càng trở nên “hot”. Từ Hà Nội đến Đà Nẵng, hình ảnh người dân xếp hàng từ đêm đến sáng để nộp hồ sơ mua nhà thu nhập thấp.

Anh Nguyễn Văn Long ở Hoàng Mai (Hà Nội) - người nộp hồ sơ mua dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn chia sẻ: “Vợ tôi vừa sinh cháu, gia đình đang thuê một căn phòng 20 m2 rất bức bối. Mức thu nhập của 2 vợ chồng thì chỉ đủ chi trả và tích góp được một chút. Với những căn hộ nhà ở xã hội từ 1 - 1,2 tỷ đồng thì gom góp vay mượn còn cố được, các dự án chung cư thương mại thì không có khả năng”.

Thị trường khan hiếm căn hộ thương mại giá rẻ, người thu nhập thấp phải “bấu víu” vào các dự án nhà ở xã hội. Số lượng người nộp hồ sơ lớn gấp nhiều lần so với số căn hộ bán ra. Giấc mơ an cư của người dân sẽ được quyết định qua những lần bốc thăm may rủi./.