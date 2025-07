Kinh tế Nhiều ngân hàng 'tung' chương trình vay ưu đãi, giúp người trẻ có cơ hội an cư Hỗ trợ người dân ổn định chỗ ở luôn là mối quan tâm của Đảng và Chính phủ. Thực hiện chỉ đạo Chính phủ, ngành Ngân hàng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhà ở cho người dân, trong đó có chương trình tín dụng cho người trẻ dưới 35 tuổi vay mua nhà. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dư nợ chương trình không cao…

Giúp người trẻ an cư lạc nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, có 9 ngân hàng thương mại triển khai chương trình cho vay đối với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội từ nguồn vốn 145.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023. Lãi suất cho vay ưu đãi thấp hơn lãi suất cho vay bình quân VND trung dài hạn của 4 ngân hàng thương mại nhà nước, thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi tối đa 15 năm. Cụ thể, trong 5 năm đầu tiên: thấp hơn 2%/năm (như đang áp dụng với Chương trình cho vay nhà ở theo Nghị quyết 33/NQ-CP), trong 10 năm tiếp theo: thấp hơn 1%/năm.

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về việc hỗ trợ người trẻ có nhà ở, từ ngày 26/3/2025 đến hết ngày 31/12/2025, BIDV triển khai Gói tín dụng hỗ trợ người trẻ mua/thuê mua nhà với những chính sách hỗ trợ vượt trội chưa từng có nhằm mục tiêu giúp người trẻ sở hữu nhà ở, an cư lạc nghiệp.

Giao dịch tại BIDV Nghệ An.

Lãi suất siêu hấp dẫn cố định 5,5%/năm trong 3 năm liên tục, sau thời gian 3 năm lãi suất được tính bằng lãi suất huy động vốn kỳ hạn 24 tháng + 3% và chính sách miễn trả gốc trong vòng 5 năm giúp người trẻ an tâm giảm bớt áp lực trả nợ, tận hưởng cuộc sống trong chính ngôi nhà của mình. Mỗi khách hàng được áp dụng tối đa 1 khoản vay theo Gói tín dụng này để mua/thuê mua 1 căn nhà, dư nợ áp dụng lãi suất hỗ trợ theo gói tối đa là 5 tỷ đồng/khách hàng. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay vốn cao hơn 5 tỷ đồng, phần dư nợ vượt 5 tỷ đồng được áp dụng lãi suất gói tín dụng thông thường của BIDV từng thời kỳ.

Bà Nguyễn Thị Lý - Phó Giám đốc BIDV Nghệ An cho biết: Tại thời điểm ký kết Hợp đồng tín dụng, khách hàng là người trẻ đủ độ tuổi vay vốn theo quy định đến tối đa 35 tuổi tính theo năm sinh và không có dư nợ vay mua nhà ở tại BIDV tại thời điểm cấp tín dụng. Tính đến ngày 30/5/2025 BIDV Nghệ An đã thực hiện cho vay 17 khách hàng theo chương trình tín dụng hỗ trợ cho người trẻ có nhà, doanh số giải ngân gần 40 tỷ đồng.

Tại AgriBank, với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ tuổi (dưới 35 tuổi) để an cư, lập nghiệp và phát triển kinh tế một cách bền vững, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (AgriBank) dành 10.000 tỷ đồng triển khai Chương trình cho vay mua nhà ở đối với khách hàng trẻ tuổi với chính sách lãi suất, phí ưu đãi và các sản phẩm dịch vụ mang lại giải pháp tài chính toàn diện giúp người trẻ quản lý tài chính, hiện thực hoá mong muốn sở hữu ngôi nhà ước mơ, ổn định cuộc sống.

HD Bank Nghệ An là một trong những ngân hàng triển khai chương trình tín dụng hỗ trợ người trẻ mua nhà với lãi suất ưu đãi. Ảnh: TH

Giám đốc AgriBank Nghệ An cho hay, khách hàng vay vốn đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành của Agribank và quy định của Chương trình. Tuy nhiên, đến nay dư nợ chương trình không nhiều.

Hiện tại, có một số chương trình tín dụng hỗ trợ người trẻ mua nhà với lãi suất ưu đãi. Ngoài các ngân hàng lớn như BIDV, AgriBank, các ngân hàng như ABBANK, LPBank, HDBank và ACB đều có các gói vay mua nhà dành cho người trẻ, với nhiều ưu đãi về lãi suất, thời gian vay và hạn mức vay.

Dư nợ chương trình không cao, vì sao?

Đại diện Ngân hàng Nhà nước khu vực 8 cho biết: Nhằm hỗ trợ người trẻ mua nhà, 35 chi nhánh ngân hàng thương mại thuộc địa bàn Ngân hàng Nhà nước khu vực 8 quản lý (gồm 15 NHTM trên địa bàn 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) đã tranh thủ ủng hộ của Hội sở chính triển khai nhiều gói hỗ trợ mua nhà, trong đó có đối tượng trẻ dưới 35 tuổi tham gia với mức lãi suất cố định ban đầu ưu đãi hơn lãi suất Chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 33. Tuy nhiên, mức lãi suất này chủ yếu trong thời gian đầu 9 tháng, 12 tháng,... về sau được thả nổi theo biên độ cộng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn dài do ngân hàng công bố, do đó, doanh số của các chương trình này đến ngày 30/5/2025 đạt mới hơn 175 tỷ đồng, với 124 khách hàng vay.

Theo đánh giá dư nợ chương trình đến thời điểm này không cao, một phần do chương trình này mới được triển khai, mặt khác, khách hàng có nhu cầu mua nhà ở thường ở độ tuổi từ 35 tuổi trở lên, nên phân khúc khách hàng dưới 35 tuổi phát sinh ít hơn. Người trẻ có thu nhập chưa ổn định, thiếu tích lũy và ít tài sản thế chấp điều này khiến việc duyệt các khoản vay trở nên khó khăn hơn. Một số bạn trẻ cũng cho rằng, hiện tại thị trường bất động sản ở Vinh đang có xu hướng nóng lên, nên người trẻ có tâm lý e ngại không quyết định mua nhà ở thời điểm này.

Chị Thùy Linh ở phường Vinh Phú (Nghệ An) cho hay, em đang có nhu cầu vay mua nhà ở nhưng thời điểm này giá bất động sản tăng cao, vả lại việc tiếp cận không phải dễ dàng , chị Linh chia sẻ.

Dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp thuộc Khu Kinh tế Đông Nam. Ảnh: PV

Trong khi đó, số lượng dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư trên địa bàn đủ điều kiện vay mua của chương trình không nhiều.

Tại Nghệ An, hiện có 5 dự án nhà ở xã hội, trong đó 4 dự án chưa khởi công, còn lại 1 dự án Khu nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam tại vị trí số 1, xã Trung Lộc. Dự án do Công ty CP Địa ốc Kim Thi làm chủ đầu tư, đã vay vốn thương mại tại ngân hàng, nhưng chưa đủ điều kiện bán cho người mua nhà.

Đối với các nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% dự án nhà ở thương mại: hiện có 30 dự án, trong đó, 3 dự án đã khởi công, gồm: Khu nhà ở cao tầng, liền kề, biệt thự Nam đường Nguyễn Viết Xuân của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 (dự án chưa được UBND tỉnh công bố, chủ đầu tư chưa hoàn thiện các thủ tục để ký hợp đồng với người mua nhà); Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và CBCNV của Công ty CP ĐT & TM Dầu khí Nghệ An (dự án chưa được UBND tỉnh công bố; chưa lập được danh sách các đối tượng mua nhà); Khu nhà ở phường Trường Vinh của Công ty CP đầu tư địa ốc Trống Đồng (dự án chưa được UBND tỉnh công bố, chưa thi công xây dựng).

Các dự án Nhà ở công nhân (nhà lưu trú cho công nhân ở khu công nghiệp): Có 6 dự án đầu tư nhưng đều chưa được UBND tỉnh công bố và chủ đầu tư xây dựng nhằm mục tiêu để công nhân khu công nghiệp/tập đoàn của mình thuê lưu trú.

Các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư: Có 2 dự án đầu tư, đã xây 6/15 tòa. Các chủ đầu tư dự án đang tiếp cận, tìm hiểu gói tín dụng 120.000 tỷ đồng và 1 chủ đầu tư đã vay vốn thương mại tại ngân hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước khu vực 8, nhìn chung tiến độ của các dự án nhà ở xã hội còn quá chậm, nhiều dự án chưa thi công dẫn đến việc khan hiếm nhà ở xã hội. Đề nghị các UBND tích cực chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục các dự án đầu tư tạo cơ sở để UBND tỉnh công bố thông tin trên cổng điện tử, hoặc ra quyết định công bố các dự án đủ điều kiện, nhằm hỗ trợ chủ đầu tư tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng giá rẻ. Đối với các dự án đã hoàn thành, đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu tham mưu các thủ tục xét duyệt, thẩm định các đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, thúc đẩy các chủ đầu tư công bố rộng rãi danh sách được mua nhà để các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng có thông tin tiếp cận khách hàng là người mua nhà.