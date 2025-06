Kinh tế Tín dụng trên địa bàn Nghệ An tăng trưởng tích cực 5 tháng đầu năm, tình hình huy động, cho vay tín dụng trên địa bàn Nghệ An tăng trưởng tốt. Hiện lãi suất vẫn đang ở mức ổn định, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Huy động, cho vay tăng trưởng tốt

Theo Ngân hàng Nhà nước khu vực 8, đến ngày 30/4/2025, nguồn vốn huy động tại địa bàn Nghệ An (không tính Ngân hàng Phát triển) đạt 287.070,47 tỷ đồng, tăng 16.617 tỷ đồng, bằng 6,14%. Huy động trên địa bàn Nghệ An chiếm 59,6% vốn huy động khu vực 8 (gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình).

Đến thời điểm ngày 31/5/2025, nguồn vốn huy động (không tính Ngân hàng Phát triển) của Nghệ An tăng 7,26% so với đầu năm, tăng 1,05% so với tháng trước. Tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng và chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn Nghệ An ước tăng 6,6% so với đầu năm, tăng 1,2% so với tháng trước. Nợ xấu chiếm 1,63% tổng dư nợ.

Giao dịch tại Ngân hàng BIDV Nghệ An. Ảnh: TH

Tại Ngân hàng BIDV Phủ Diễn, 6 tháng đầu năm huy động đạt 10.762 tỷ đồng, tăng 13%; tăng trưởng dư nợ đạt 12.750 tỷ đồng, giảm 1% do khách hàng ngân hàng mùa nông sản, mía đường trả nợ theo mùa vụ.

Ông Nguyễn Tiến Phương - Giám đốc Ngân hàng BIDV Phủ Diễn cho biết: "Đến thời điểm này chúng tôi đạt mục tiêu huy động cho cả năm 2025. Năm 2025 ngân hàng đề ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng 10%, đạt dư nợ 14.860 tỷ đồng. Với chu kỳ cho vay trong năm sẽ tập trung vào cuối năm, chúng tôi tự tin sẽ đạt được mục tiêu đề ra".

Đánh giá về tình hình huy động cho vay trên địa bàn, đại diện Ngân hàng Nhà nước khu vực 8 cho hay, từ đầu năm đến nay huy động trên địa bàn Nghệ An tăng 7,26%, trong khi cùng kỳ chỉ tăng 3,9%; tương tự, cho vay tăng 6,6% trong khi cùng kỳ chỉ 3,9%. Tình hình cho vay đang giữ đà tích cực trong 5 tháng đầu năm trong bối cảnh lãi suất vẫn đang ở mức thấp, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và kích thích tiêu dùng. Đây cũng là giải pháp để Nghệ An duy trì mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10,5% của năm 2025 theo Nghị quyết 25 của Chính phủ.

Triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ, các ngân hàng trên địa bàn khu vực 8 đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Đến ngày 30/4/2025, dư nợ của Chương trình là 307,8 tỷ đồng.

Huy động vốn tăng tạo điều kiện thuận lợi cho vay phát triển kinh tế. Ảnh: TH

Đối với Chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ hiện tại trên địa bàn các tỉnh khu vực 8, UBND tỉnh Nghệ An đã công bố danh sách 4 dự án đáp ứng điều kiện pháp lý để được tiếp cận vay vốn theo Nghị quyết số 33/NQ-CP (Nghệ An 3 dự án, Hà Tĩnh 1 dự án). Các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn Nghệ An đã và đang tích cực tiếp cận, tiếp nhận đề nghị vay vốn của chủ đầu tư, đến thời điểm hiện tại chưa phát sinh dư nợ gói 120.000 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay phục vụ Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến ngày 30/4/2025 của Nghệ An là 104.793 tỷ đồng, chiếm 56,8% dư nợ nông thôn mới khu vực 8.

Dư nợ cho vay đối với hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn Nghệ An là 134 tỷ 393 triệu đồng.

Duy trì mặt bằng lãi suất ổn định

Nhằm cho vay vốn kịp thời để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn mở rộng sản xuất, kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện các văn bản quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn duy trì ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi, tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Đồng thời, theo dõi việc thực hiện công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác.

Đồ hoạ: Hữu Quân

Việc chấp hành nghiêm túc các quy định về điều hành lãi suất của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, không có hiện tượng các tổ chức tín dụng trên địa bàn cạnh tranh không lành mạnh, vượt trần. Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND kỳ hạn dưới 6 tháng, tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng 0,5%/năm, tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng 4,75%/năm, riêng quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô là 5,25%/năm; Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số lĩnh vực ưu tiên 4%/năm.

Ông Nguyễn Đình Sinh - Tổng Giám đốc Công ty CP May Minh Anh cho biết: "Với chủ trương của Chính phủ, vừa qua, doanh nghiệp được hỗ trợ về lãi suất. Chúng tôi kinh doanh lĩnh vực may mặc phải dự trữ nguyên, vật liệu, lương, thưởng công nhân..., đòi hỏi phải có vốn tốt hơn. Doanh nghiệp mong muốn phía ngân hàng căn cứ vào dòng tiền để tăng khả năng tiếp cận vốn, chuẩn bị cho mùa cao điểm sản xuất, kinh doanh cuối năm".

Cụ thể: Lãi suất huy động tiền gửi bằng VNĐ ở mức 0,1-0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; phổ biến ở mức 4,5-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; Phổ biến ở mức 5-6%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên; Lãi suất huy động USD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và dân cư; Lãi suất cho vay VND ngắn hạn phổ biến 5,5-7,5%/năm, trung dài hạn phổ biến 8-10%/năm. Lãi suất cho vay USD ngắn hạn phổ biến ở mức 3,5-5%/năm; trung, dài hạn phổ biến mức 5-6,5%/năm.

Từ đầu năm đến nay, vay vốn ngắn hạn lãi suất chỉ khoảng 5%/năm, còn vốn trung, dài hạn cũng chỉ quanh 7%/năm, mức được xem là "vốn rẻ". Ông Nguyễn Tiến Phương - Giám đốc BIDV Phủ Diễn cho biết: "Với các chính sách tín dụng giá rẻ và sự năng động của các tổ chức tín dụng trong tiếp cận và đáp ứng nhu cầu vốn cho các thị trường như bất động sản, tiêu dùng, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt, những nhóm ngành là động lực của nền kinh tế, tín dụng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong những tháng tới".

Sản xuất tại nhàm máy may Minh Anh - Kim Liên. Ảnh: Thu Huyền

Để đạt mục tiêu đề ra trong huy động vốn tăng trưởng tín dụng, hiện nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Nghệ An chủ động xây dựng, thực hiện giải pháp tiết giảm chi phí, giảm mặt bằng lãi suất cho vay; tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp và người dân; thực hiện các giải pháp hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai; tiếp tục triển khai các gói tín dụng đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Theo chu kỳ tăng trưởng tín dụng, hầu hết nguồn vốn vay thường tập trung vào quý III và dồn vào những tháng cuối năm nên theo đánh giá, dư nợ sẽ tăng cao, đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng đề ra. Các ngân hàng nỗ lực tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp...