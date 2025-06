Duy trì mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù của Ngân hàng Chính sách xã hội

“

Đến ngày 31/5/2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn Nghệ An đạt 14.228 tỷ đồng, tăng 543 tỷ đồng so với đầu năm, đạt tốc độ tăng trưởng 3,97%. Doanh số cho vay 5 tháng đầu đạt 2.122 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng dư nợ đạt gần 14.211 tỷ đồng/22 chương trình tín dụng chính sách, tăng 538,7 tỷ đồng so với đầu năm, đạt tốc độ tăng trưởng 3,94%.

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Nghệ An tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn và không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng; tiếp tục duy trì và thực hiện tốt mạng lưới giao dịch tại xã với 412 điểm/412 đơn vị cấp xã của toàn tỉnh.