Kinh tế Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 về tín dụng chính sách xã hội Chiều 14/8, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam phối hợp Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội dưới hình thức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội; Hà Thị Nga - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Dương Quyết Thắng - Ủy viên Hội đồng quản trị NHCSXH, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương tại các điểm cầu.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Cùng dự có các thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức, đoàn thể liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự hội nghị. Ảnh :TTXVN

Tín dụng chính sách tác động tích cực tới kinh tế - xã hội

Để phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội, ngày 22/11/2014 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TƯ về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Trong 10 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có sự tăng trưởng vượt bậc, tốc độ tăng trưởng ổn định qua các năm, năm sau cao hơn năm trước. Tổng nguồn đến nay đạt 373.010 tỷ đồng, tăng 238.338 tỷ đồng. Điểm nổi bật trong 10 năm qua là 100% địa phương cấp tỉnh, cấp huyện trong cả nước đã quan tâm cân đối, bố trí ngân sách ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay, đến nay, nguồn vốn nhận ủy thác đạt 47.350 tỷ đồng, chiếm 12,7%/tổng nguồn vốn, tăng 43.542 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng báo cáo tổng kết kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 về tín dụng chính sách xã hội. Ảnh: TTXVN

Vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước, tổng dư nợ đến nay đạt 350.822 tỷ đồng, tăng 221.365 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, với hơn 6,8 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ. Trong 10 năm qua, vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ hơn 3,1 triệu hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết việc làm cho hơn 4,2 triệu lao động (trong đó hơn 51 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài), hỗ trợ hơn 610 nghìn học sinh, sinh viên được vay vốn đi học, xây dựng hơn gần 13,3 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hơn 189.000 căn nhà ở cho người nghèo và nhà ở xã hội,...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền

Tại Nghệ An, đến ngày 30/6/2024, tổng nguồn vốn đạt trên 13.374 tỷ đồng, tăng 7.132 tỷ đồng so với năm 2014; trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương tăng gấp 5,5 lần so với năm 2014. Toàn tỉnh có 84 tổ chức hội cấp huyện, 1.726 tổ chức hội cấp xã đang nhận ủy thác cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách với Ngân hàng CSXH các cấp, 100% thôn, bản đều có tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động. Với mô hình này đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, là kênh dẫn vốn nhanh, rộng khắp và tin cậy phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác.



Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền

Báo cáo tại hội nghị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng khẳng định: Những kết quả thực hiện tín dụng chính sách đạt được trong 10 năm qua, có thể khẳng định Chỉ thị số 40-CT/TW đã phát huy hiệu lực, hiệu quả và thực sự đi vào cuộc sống; làm thay đổi một cách toàn diện, sâu sắc nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và các Chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

“ NHCSXH là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính vi mô lớn nhất Việt Nam và là một trong những ngân hàng cung cấp tài chính vi mô lớn nhất châu Á, là một trong số ít các mô hình thành công và bền vững trên thế giới. Nhìn lại hành trình gần 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng cộng sản Việt Nam cùng với những nỗ lực của Chính phủ, vốn vay NHCSXH đã mang lại nhiều tác động kinh tế - xã hội tích cực, đảm bảo quyền và khả năng tiếp cận tài chính của những người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Hành trình phát triển của NHCSXH mang lại những kinh nghiệm và bài học quý giá cho các Chính phủ các nước đang phát triển khác. Đại diện Ngân hàng Thế giới đánh giá

Ưu tiên bố trí ngân sách cho Ngân hàng Chính sách xã hội

Tại hội nghị, tham luận của các ban, bộ ngành, địa phương và các thành phần khác tại các điểm cầu trên cả nước tiếp tục khẳng định những kết quả đạt được cho thấy mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng của NHCSXH là phù hợp với hệ thống chính trị và thực tiễn Việt Nam, huy động sức mạnh toàn thể xã hội chăm lo cho các đối tượng chính sách thông qua hoạt động tín dụng chính sách xã hội.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 40, Kết luận 06 của Ban Bí thư. Với những kết quả đạt được sau hơn một thập kỷ cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc, tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một “điểm sáng” và là một “trụ cột” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là người nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã cấp vốn cho 742.060 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đồ họa: Hữu Quân

Khẳng định mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng mà Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai trong hơn 20 năm qua là phù hợp với thể chế chính trị và điều kiện của Việt Nam, Thủ tướng đề nghị cần sớm hoàn thiện Nghị định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, ủy nhiệm giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn; nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn tại các điểm giao dịch xã.



Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tham quan dây chuyền sản xuất gỗ mỹ nghệ của gia đình anh Trần Ngọc Huy ở xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thu Huyền

Các bộ, ngành trung ương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, nhằm tập trung nguồn lực, cải thiện cơ cấu nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo hướng ổn định, bền vững. Các địa phương cần tiếp tục quan tâm, cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, nhất là nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội…

Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung ưu tiên nguồn vốn cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cũng như đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.