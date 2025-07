Xã hội Nhà sáng lập Ecopark ủng hộ Nghệ An 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 3 Ngày 25/7, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại diện Nhà sáng lập Ecopark đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An chịu thiệt hại, ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (bão Wipha) cùng hoàn lưu sau bão gây ra.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp nhận 1 tỷ đồng của Nhà sáng lập Ecopark. Ảnh: HV



Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, phát huy tinh thần đoàn kết “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc và cùng chung tay giúp đỡ, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, Nhà sáng lập Ecopark đã ủng hộ và trao 1 tỷ đồng.

Số tiền được chuyển thẳng vào tài khoản của Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An, dùng để mua các nhu yếu phẩm thiết yếu trước mắt và phục vụ công tác khắc phục hậu quả của lũ lụt cho đồng bào vùng bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao giấy chứng nhận cho đại diện Nhà sáng lập Ecopark. Ảnh: HV



Đại diện nhà sáng lập Ecopark, bà Trần Thị Hồng Nga cho biết, với tinh thần tương thân tương ái, Ecopark mong muốn được sẻ chia khó khăn, đồng hành và mau chóng giúp đỡ người dân Nghệ An ở những nơi đang gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, bão lũ.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no, chúng tôi tin rằng tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng cùng ý chí kiên cường, vươn lên mạnh mẽ của người dân, Nghệ An sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Chúng tôi, bằng trách nhiệm và tinh thần của doanh nghiệp, luôn cam kết đồng hành với Nghệ An trong công cuộc phát triển kinh tế, an sinh xã hội”, bà Trần Thị Hồng Nga chia sẻ.

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đã cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của Nhà sáng lập Ecopark cho những đóng góp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.