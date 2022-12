Nhà sáng lập Ecopark và hành trình kiến tạo những thành phố đáng sống, nơi con người được thiên nhiên yêu thương

Bên cạnh phủ xanh không gian sinh hoạt chung của cộng đồng, mỗi căn nhà tại dự án đều được tô điểm thêm phần nên thơ bởi cỏ cây, hoa lá, được thiết kế như những vườn treo babylon thu nhỏ với phương châm “ra nhà là vườn, ra vườn là đại công viên”.

Nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về tầm quan trọng của không gian xanh cho biết, những ngôi nhà được phủ xanh có nhiệt độ mát hơn 3-4 độ C so với ngôi nhà thông thường. Đồng thời, giúp con người giảm stress tốt hơn, tăng tốc độ phục hồi tốt hơn đối với người bệnh.