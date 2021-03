Nhà vô địch Giải Nghệ An Running Awards 2020 lập kỷ lục chạy gần 2.000 km

Giải chạy Homewifi Nghệ An Running Awards 2020 khởi tranh từ 05/10 đến 31/12/2020 và được chia làm 3 giai đoạn. Đây là giải chạy được Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phối hợp với Viettel Nghệ An nhằm nâng cao tinh thần tự rèn luyện thể dục, thể thao cho người dân trên toàn tỉnh.

Chiều 3/3, tại TP. Vinh, BTC giải chạy Homewifi Nghệ An Running Awards 2020 tổ chức lễ trao giải giai đoạn III và tổng kết chung cuộc cho các VĐV có thành tích xuất sắc. Tham dự có đại diện Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Viettel Nghệ An.

Những VĐV xuất sắc vô địch chung cuộc. Ảnh: TK

Trong suốt 3 tháng diễn ra, giải chạy đã thu hút được gần 300 VĐV tham gia, trong đó có những VĐV tham gia thường xuyên, đều đặn. Ở giai đoạn III, 2 VĐV xuất sắc đoạt chức vô địch là VĐV Võ Thanh Tâm với tổng kết quả 490km và VĐV Đinh Mạnh Thắng với tổng kết quả 559km.

Đặc biệt, tổng kết 3 giai đoạn, nữ VĐV Võ Thanh Tâm với thành tích 1.918km và VĐV Nguyễn Tiến với thành tích 1.605 km đã xuất sắc giành được giải Nhất chung cuộc. Phần thưởng cho mỗi VĐV là 1 bộ sản phẩm Homewifi Super Net 2 kèm theo 18 tháng cước sử dụng trị giá gần 4,5 triệu đồng.

Kết quả chung cuộc Giải chạy Homewifi Nghệ An Running Awards 2020

Bế mạc giải, đại diện Hội Nhà báo Nghệ An và Viettel Nghệ An hy vọng trong năm mới 2021, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp để đưa ra nhiều sân chơi ý nghĩa, thú vị hơn cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh tại lễTổng kết Giải chạy Homewifi Nghệ An Running Awards 2020:

Đại diện BTC trao giải cho 27 VĐV có thành tích xuất sắc ở giai đoạn III. Ảnh: TK Trao giải cho 10 VĐV nam và 6 VĐV nữ có thành tích tốt nhất ở giai đoạn III. Ảnh: TK VĐV Nguyễn Thị Minh Thìn - Nhân viên Báo Nghệ An cùng 5 VĐV đạt giải Khuyến Khích chung cuộc. Ảnh: TK Trao giải Ba chung cuộc. Ảnh: TK Trao giải Nhì chung cuộc. Ảnh: TK

Trao giải cho VĐV đoạt chức vô địch giai đoạn III. Ảnh: TK