Nhà vô địch SEA Games 30 giành 3 HCV cử tạ toàn quốc 2019

Giải Cử tạ vô địch Quốc gia 2019 hút hơn 150 VĐV đến từ 22 đơn vị là: Bắc Ninh, An Giang, Kiên Giang, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Hải Phòng, Công an nhân dân, Hưng Yên, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Quảng Trị, Hải Dương, Ninh Bình, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Nghệ An, Đồng Nai, Thanh Hóa, Bạc Liêu và Tiền Giang.

Thi đấu từ ngày 19 - 22/12, các VĐV tham gia tranh tài 20 bộ huy chương ở các hạng cân nữ (45 kg, 49 kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg, 71 kg, 76 kg, 81 kg, 87 kg và trên 87 kg) và nam (55 kg, 61 kg, 67 kg, 73 kg, 81 kg, 89 kg, 96 kg, 102 kg, 109 kg và trên 109 kg).

Phạm Thị Hồng Thanh kết thúc năm 2019 đầy thành công. Ảnh: FBNV

Trong đó, 2 VĐV của Nghệ An là Phạm Thị Hồng Thanh và Lê Thị Thắm đều đạt được những thành tích vô cùng ấn tượng ở những hạng cân khác nhau.

Cụ thể, ở hạng cân 64 kg, Hồng Thanh xuất sắc giành 3 Huy chương Vàng. VĐV còn lại của Nghệ An là Lê Thị Thắm cũng xuất sắc đoạt 2 HCV và 1 HCB hạng cân 76 kg.

Trước đó tại SEA Games 30 vừa kết thúc tại Philippines, VĐV Phạm Thị Hồng Thanh đã nâng thành công mức tạ 124 kg, để nâng tổng thành tích lên 214 kg, qua đó giành HCV một cách hết sức ấn tượng.