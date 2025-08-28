Thứ Năm, 28/8/2025
Nhà xưởng ngập sâu nửa mét bốc cháy dữ dội

Đình Hiếu 28/08/2025 06:05

Rạng sáng 28/8, một vụ cháy nhà xưởng xảy ra trên đường Tân Triều (Hà Nội), hàng chục cảnh sát cùng hơn 10 ô tô chữa cháy đã được điều động. Đáng chú ý, tại khu vực xảy ra cháy vẫn ngập sâu đến 0,5m.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h00 ngày 28/8, một vụ cháy nhà xưởng đã xảy ra tại đường Tân Triều.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, họ ngửi thấy mùi khét và lửa bốc lên dữ dội từ nhà xưởng sản xuất giấy, bạt và in.

"Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, sáng rực cả một góc trời, khi tôi chạy từ tầng 4 ở nhà xuống đường thì đã thấy cháy lan sang xưởng gỗ", một nhân chứng cho biết.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Hà Nội đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 10 xe cứu hỏa của các Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 3, 4, 12, 13, 31 và Trường Đại học PCCC đến hiện trường dập lửa. Lực lượng Công an phường và Dân quân tự vệ cũng có mặt để tham gia hỗ trợ cứu hỏa.

Đáng chú ý, tại khu vực xảy ra cháy vẫn ngập từ 0,3 - 0,5m nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời, bên trong xưởng có nhiều chất cháy nên tốc độ lan nhanh.

Đến khoảng 2h15' cùng ngày, đám cháy mới được khống chế, không tiếp tục lan sang các xưởng kế bên. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tích cực phun nước làm mát, ngăn đám cháy bùng phát trở lại. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Trong quá trình chữa cháy, một cán bộ, chiến sĩ bị kiệt sức đã được lực lượng hỗ trợ sơ cứu đưa ra bên ngoài.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/nha-xuong-ngap-sau-nua-met-boc-chay-du-doi-o-ha-noi-2436931.html
https://vietnamnet.vn/nha-xuong-ngap-sau-nua-met-boc-chay-du-doi-o-ha-noi-2436931.html

Nghệ An triển khai mô hình 'Đổi vũ khí lấy bình chữa cháy' để phòng ngừa mất an ninh trật tự từ hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí, pháo nổ trái phép

Nghệ An triển khai mô hình 'Đổi vũ khí lấy bình chữa cháy' để phòng ngừa mất an ninh trật tự từ hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí, pháo nổ trái phép

Hộ kinh doanh dạy thêm có bắt buộc phải đảm bảo quy định về phòng cháy, chữa cháy hay không?

Hộ kinh doanh dạy thêm có bắt buộc phải đảm bảo quy định về phòng cháy, chữa cháy hay không?

Hai cơ sở lưu trú ở thành phố Vinh bị phạt 180 triệu đồng vì vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy

Hai cơ sở lưu trú ở thành phố Vinh bị phạt 180 triệu đồng vì vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy

