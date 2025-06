Giải trí Nhạc sĩ của bài hát đình đám 'Xin lỗi tình yêu' lần đầu tiết lộ thu nhập Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, nhạc sĩ Minh Nhiên lần đầu tiết lộ về thu nhập theo anh là khiêm tốn từ quyền tác giả âm nhạc hàng năm.

Gần đây, thông tin ông Gerard Richard Williams mua độc quyền biểu diễn bài hát Xin lỗi tình yêu của nhạc sĩ Minh Nhiên với chi phí "lên đến 9 con số, cao kỷ lục tại Việt Nam" gây chú ý.

Minh Nhiên sinh năm 1970, ít người biết là em trai nhạc sĩ Trần Minh Phi và pianist Trần Minh Phương.

Anh mê và theo đuổi âm nhạc từ nhỏ nhưng mãi đến năm học lớp 12, với chất xúc tác là mối tình đầu trong sáng, mới có sáng tác đầu tay Chỉ có em (sau này được nhóm GMC biểu diễn - PV).

Nhạc sĩ Minh Nhiên. Ảnh: FBNV

Dù vậy, xuất phát điểm của Minh Nhiên trong sự nghiệp âm nhạc là nhạc công. Anh chơi nhạc suốt thập niên 1990 đến khi trào lưu âm nhạc Làn sóng xanh bùng nổ, kéo theo cảnh ca sĩ "khát" bài hát, ra sức tìm kiếm người viết nhạc.

Khoảng đầu thập niên 2000, Minh Nhiên không tự tin vẫn quyết định thử sức trở lại sáng tác. Năm 2002, ca khúc Mưa tình với tiếng hát Lam Trường đánh dấu sự xuất hiện của cái tên Minh Nhiên trong làng nhạc Việt.

Tuy nhiên, chỉ khi bài Xin lỗi tình yêu qua giọng hát của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ra mắt, Minh Nhiên mới thật sự trở thành tên tuổi đình đám.

Xuyên suốt sự nghiệp, Minh Nhiên chỉ viết khoảng 70-80 bài, hầu hết đã phát hành ra thị trường như: Xin lỗi tình yêu, Tình yêu không có lỗi, Tạm biệt tình yêu, Cố xóa hết, Đắng cay bờ môi, Đêm chia tay, Bé yêu...

Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, tiền bản quyền âm nhạc của Minh Nhiên hiện xông xênh 500 triệu đồng/năm hay trung bình 100-150 triệu đồng/quý - khá cao và ổn định tại Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam.

Khác nhiều đồng nghiệp chuyên tâm vào sự nghiệp sáng tác, anh còn dấn thân vào nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau như: xây dựng thương hiệu cá nhân, sản xuất chương trình...

Minh Nhiên thời trẻ. Ảnh: Tư liệu

Hàng chục năm trước, Minh Nhiên được biết đến như người thầy, giúp các ca sĩ như Kasim Hoàng Vũ, Giang Hồng Ngọc, Maya, Kiwi Ngô Mai Trang... xây dựng, định hình phong cách, hình ảnh và ra mắt công chúng.

Những năm gần đây, nhạc sĩ 7X còn mở công ty sản xuất mang tên mình, đứng sau các chương trình truyền hình như: The Cover show, The Only... cùng nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài nước.

Từng chứng kiến nhiều mối quan hệ thầy trò đổ vỡ trong show, anh thấy may mắn khi mối quan hệ với những học trò cũ đều rất tốt, dù không còn làm việc chung vẫn giữ liên lạc.

Minh Nhiên và học trò cũ - Giang Hồng Ngọc. Ảnh: Tư liệu

Do dịch Covid-19, Minh Nhiên đành đóng cửa công ty, hiện chỉ nhận sản xuất chương trình với tư cách cá nhân. "Việc này nghe thì to tát nhưng không ảnh hưởng nhiều vì tôi vẫn còn nguyên tệp khách hàng hồi mở công ty", anh nói.

Minh Nhiên nói thêm: "Không như nhiều đồng nghiệp, tôi không kiên trì đi cùng sự nghiệp sáng tác nhưng dù làm gì, tôi cũng chỉ quanh quẩn làm nghệ thuật, không kinh doanh buôn bán gì cả".