Thể thao Nhận diện đối thủ của Sông Lam Nghệ An tại vòng 12 V.League 2024/25 Tại vòng 12 V.League, Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến làm khách được dự báo khó khăn trên sân Hàng Đẫy trước CLB Hà Nội. Mặc dù vậy, vẫn có cơ hội cho Đội bóng xứ Nghệ nếu khắc chế được điểm yếu này của đối thủ.

Xét về tương quan lực lượng, CLB Hà Nội vẫn là đội bóng nhỉnh hơn nhiều so với Sông Lam Nghệ An khi còn đó những cầu thủ trụ cột của Đội tuyển quốc gia. Có thể kể đến Thành Chung, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Tuấn Hải… hay những lão tướng như Văn Quyết, Hùng Dũng.

Mặc dù vậy, thành tích và phong độ của CLB Hà Nội được xem là thiếu ổn định so với chính họ nếu nhìn vào những dàn sao mà đội bóng thủ đô đang sở hữu. Trong 5 trận đấu gần nhất, Hà Nội chỉ thắng 2 trận, hoà 1 trận và thua. Trong đó, trận thua bẽ bàng trước đội bóng hạng dưới Đồng Tháp và HAGL như giọt nước làm tràn ly khiến HLV Nguyễn Đức Tuấn phải rời ghế.

Sông Lam Nghệ An đã không còn ngại ngần Hà Nội khi các cầu thủ ngày một bản lĩnh và tự tin. Ảnh: Chung Lê



Không chỉ đưa HLV Hoàng Văn Phúc lên tạm quyền nắm đội, đội bóng thủ đô còn sắm thêm một lúc 3 người mới, gồm tiền đạo Floro Daniel và tiền vệ Pierre Lamothe, Bobicanec Luka. Đây đều là gương mặt rất chất lượng và sẽ có màn ra mắt ở trận gặp Thép Xanh Nam Định ở trận đấu sớm vòng 13.

Tại V.League 2024/25, tính đến sau vòng 11, CLB Hà Nội đã để thủng lưới bàn 9, ghi được bàn, ghi được 13 bàn. Trong danh sách lập công cho CLB Hà Nội, dẫn đầu và đều có 3 pha lập công là Hai Long, Văn Quyết và ngoại binh Joao Paolo. Chân sút rất được kỳ vọng của Hà Nội là Phạm Tuấn Hải mới chỉ có 1 pha lập công, cùng với Chu Văn Kiên và Đậu Văn Toàn.

Rõ ràng, phong độ của CLB Hà Nội thời gian qua đến từ việc chất lượng ngoại binh thấp và không thể hoà nhập vào lối chơi của đội bóng này. Mặc dù vậy, Sông Lam Nghệ An vẫn rất cần phải lưu ý và cảnh giác vào thời điểm 15 phút cuối trận khi thi đấu với đội bóng này.

Trong tổng số 13 bàn thắng mà CLB Hà Nội ghi được thì có đến 7 bàn thắng (chiếm tỷ lệ gần 60%) đến từ 15 phút cuối trận. Chỉ có 3 bàn thắng đến từ hiệp 1 và 3 bàn thắng đến từ 15 phút đầu trận. Còn các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An lại thường mất tập trung vàc để bị thủng lưới ở những thời điểm cuối trận.

Cơ hội để Sông Lam Nghệ An có điểm hoặc chiến thắng ngay trên sân Hàng Đẫy không phải là thiếu cơ sở. Điều này được thể hiện ở những mùa giải gần đây, Sông Lam Nghệ An không còn “ngại” đội bóng thủ đô dù là sân nhà hay sân khách. Có thể kể đến chiến thắng 1-0 ở V.League 2022, trận thắng 1-0 ở V.League 2023. Lần đối đầu gần nhất khi lực lượng còn quá trẻ, Sông Lam Nghệ An vẫn bất phân thắng bại 1-1 trên sân Vinh tại V.League 2023/24.

Với Sông Lam Nghệ An, sự trở lại của nhiều trụ cột, các cầu thủ trẻ tự tin trở lại và đặc biệt Michael Olaha đã hoàn toàn bình phục chấn thương càng tiếp thêm tinh thần cho các học trò của HLV Phan Như Thuật. Nếu cứ chơi như trận hoà ngoan cường trước Công an Hà Nội như trận thắng B. Bình Dương mới đây, việc có một kết quả tốt trước CLB Hà Nội là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đó là chưa kể đến sức mạnh từ những khán đài, sự cổ vũ và tiếp lửa của đông đảo CĐV xứ Nghệ đang học tập và làm việc tại Thủ đô – những cầu thủ thứ 12 của Sông Lam Nghệ An.