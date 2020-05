Nhận định 8 cặp đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia

Nhánh A, chỉ có duy nhất đội hạng Nhất An Giang sẽ đón tiếp đội khách Viettel, tất nhiên là trận đấu không có ngoại binh. Không nằm trong nhóm “tham vọng thăng hạng” nên không mấy người tin chủ nhà An Giang sẽ làm được điều gì lớn lao. Nhất là khi thấy họ hòa chật vật với Long An và phải đến những quả đá penalty đầy may rủi mới đi tiếp vào vòng 1/8.

Thanh Hóa có buông không?

Cặp đấu Bình Dương và Thanh Hóa được coi là cân tài, cân sức nhất vòng đấu này. Bình Dương lâu nay đang “ẩn mình” còn Thanh Hóa sau khi thắng Phố Hiến cũng chưa cải thiện được phong độ của hàng phòng ngự. Tinh thần thi đấu của 2 đội V.League khá thoải mái, việc cho phép ngoại binh thi đấu sẽ khiến đội khách xứ Thanh có cơ hơn. Tỷ lệ là 51/49, nghiêng về đội khách.

Nam Định vừa cho các cầu thủ HAGL biết thế nào là đá phòng ngự phản công. Hàng loạt tuyển thủ Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương… đã phải gặp rất nhiều khó khăn trên sân Thiên Trường. Nhưng khi không còn “cầu thủ số 12” thì các học trò của HLV Văn Sỹ đã mất đi đáng kể sức mạnh. Than Quảng Ninh mùa này cho thấy sự đầu tư có chiều sâu đã bắt đầu phát huy sức mạnh, trên sân Cẩm Phả thì nhà vô địch Hà Nội cũng vừa “lấm bụng” nên Nam Định có thua cũng là điều bình thường.

Liệu Thanh Hóa (áo vàng) có quyết tâm giành chiến thắng B.Bình Dương không? Ảnh VPF. Chủ nhà Quảng Nam không có sự chênh lệch đáng kể với tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hai ông thầy cầm quân, vốn là “người nhà”, cũng chả lạ gì nhau, ngày thường căng ra mà đá, Quảng Nam muốn thắng cũng “toát mồ hôi”. Nhưng đội khách đang vào thế bất lợi, khi ngay sau đây họ sẽ gặp Than Quảng Ninh (sân khách) và Hà Nội FC (sân nhà). Đang trắng tay sau 2 vòng đầu V.League 2020, đứng trước “khúc cua sinh tử” thì HLV Minh Đức và các cầu thủ khách sẽ biết mình cần làm gì. Điều quan trọng là thái độ thi đấu của các cầu thủ Núi Hồng như thế nào mà thôi?



Cặp đấu TP.HCM và SHB.Đà Nẵng là cuộc đối đầu của đội đang đứng đầu BXH với đội trắng tay qua 2 vòng đấu, xếp chót. HLV Lê Huỳnh Đức đang gặp rất nhiều khó khăn khi “tái hợp” lại Đà Nẵng, trong khi đó CLB TP.HCM không giấu tham vọng cúp đúp mùa giải này. Nếu như Công Phượng, Phi Sơn mà để thua trận thì đây chính là bất ngờ lớn của Cúp Quốc gia.

SLNA sẽ có 3 điểm?

SLNA tiếp tục được đá trên sân Vinh để đón Bà Rịa-Vũng Tàu, với đội hình non nửa là các cầu thủ gốc Nghệ. Họ vừa làm chuyện động trời khi hạ Sài Gòn FC 2-1, nhưng đó là câu chuyện hoàn toàn khác. SLNA sẽ không khó để thắng đội hạng Nhất này, có điều, các cầu thủ trẻ sẽ ghi bàn hay trông chờ vào các “lão tướng”. Sân Vinh, “cỏ đã xanh nhưng khán đài chưa vàng”, phải giành 3 điểm thuyết phục thì may ra mới kéo khán giả đến sân.

SLNA sẽ có 3 điểm trên sân Vinh trước Bà Rịa- Vũng Tàu?. Ảnh VPF Cần Thơ sẽ tiếp Bình Phước, một trận cầu nội bộ của 2 đội hạng Nhất. Cần Thơ có một chút lợi thế chủ nhà, nhưng điều đó cũng không đảm bảo cho cho ho có 3 điểm trong tay. Phải đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, người ta mới xác định được người chiến thắng. Cần Thơ thuộc nhóm có tham vọng lên V.League 2021 nên đây là cơ hội để họ thể hiện quyết tâm.



HLV Trang Văn Thành của Đồng Tháp chỉ nhận quyết định 3 giờ, trước thời điểm bóng lăn cũng đủ hạ đội khách Hải Phòng 3-1. Thậm chí, nếu ông không rút hết trụ cột ra sớm thì đội khách còn “toang” nhiều hơn nữa, nhưng có vẻ như Hải Phòng quá yếu chứ không phải Đồng Tháp mạnh. Mất 8 cầu thủ vì kỷ luật của VFF liên quan đến cá độ, trong đó có một nửa đá chính, nên cơ hội thắng chủ nhà Hà Nội FC không quá 10%. Thậm chí chỉ cần đưa các cầu thủ dự bị ra sân thì HLV Chu Đình Nghiêm cũng bỏ túi 3 điểm dễ dàng.