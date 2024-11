Pháp luật Nhân viên thử việc dọn phòng trộm luôn 2.000 EUR của du khách nước ngoài Thấy chiếc ba lô để ở góc phòng, Phong nghĩ bên trong đựng nhiều tài sản giá trị nên mở balô lục lọi và lấy 2.000 Euro từ bì thư bên trong bỏ vào túi quần cất giấu rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, rời khỏi khách sạn.

Chiều 1/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 TP Hồ Chí Minh đã trao trả lại số tiền 2.000 EUR cho anh Aurellien Raphael (SN 1982, quốc tịch Pháp). Đây là số tiền nam du khách bị mất cắp tại phòng lưu trú ở một khách sạn trên địa bàn quận 1.

Nhận lại được tài sản, anh Raphael hết sức vui mừng và hết lời cảm ơn Công an Việt Nam đã quyết liệt phá án trong thời gian sớm nhất và kịp thời thu hồi tài sản. Anh Raphael cho biết rất ấn tượng về hình ảnh và con người Việt Nam. Anh sẽ mời người thân và bạn bè đến TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành của Việt Nam để du lịch.

Đại diện Công an quận 1 trao trả lại số tiền cho anh Aurellien Raphael.

Khoảng 13h ngày 22/10, anh Aurellien Raphael đến thuê phòng và lưu trú một mình tại phòng số 702 khách sạn The One Premium, số 29 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1. Sáng hôm sau, anh để số tiền khoảng 4.000 Euro vào bên trong 2 phong bì, cho vào balô để tại góc phòng rồi rời khỏi khách sạn đi du lịch tại Củ Chi.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, anh Aurellien Raphael về lại khách sạn, vào phòng thì thấy ba lô có dấu hiệu bị lục lọi nên kiểm tra phát hiện bị mất số tiền 2.000 Euro để trong 2 phong bì. Do thời điểm này anh Aurellien Raphael lo lắng và hoảng sợ nên chưa báo sự việc này cho lễ tân của khách sạn.

Số tiền được Công an thu hồi.

Đến ngày 24/10, anh Raphael rời khỏi khách sạn để tiếp tục đi du lịch tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Đến 17h cùng ngày, anh về khách sạn và đến Công an phường Bến Thành trình báo.

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 và Công an phường Bến Thành khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Sau một ngày tiến hành truy xét, thu thập các tài liệu chứng cứ, ngày 25/10, Đội Cảnh sát hình sự triệu tập Nguyễn Anh Phong (SN 1987, quê Bến Tre) về trụ sở làm rõ.

Tại Cơ quan CSĐT Công an quận 1, Nguyễn Anh Phong khai nhận: Phong là nhân viên thử việc dọn dẹp phòng tại khách sạn The One Premium từ ngày 19/10. Sáng 23/10, được chị Nguyễn Thị Thùy Dương (quản lý khách sạn) phân công dọn dẹp vệ sinh phòng ở cho khách tại chi nhánh số 29 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, Phong đã sử dụng chìa khóa khóa phụ dành cho nhân viên dọn phòng mở cửa phòng anh Aurellien Raphael đang lưu trú để dọn dẹp.

Đối tượng Nguyễn Anh Phong tại cơ quan điều tra.

Thấy chiếc ba lô để ở góc phòng, Phong nghĩ bên trong đựng nhiều tài sản giá trị nên mở balô lục lọi và lấy 2.000 Euro từ bì thư bên trong bỏ vào túi quần cất giấu rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, rời khỏi khách sạn.

Sau khi lấy trộm, Phong mang đến ba tiệm vàng trên địa bàn quận 4, quận 7 và TP Thủ Đức đổi lấy hơn 54 triệu đồng và tiêu xài hết. Phong không nói rõ nguồn gốc ngoại tệ do đâu mà có nên các chủ tiệm vàng tiến hành giao dịch như bình thường. Sau khi biết rõ sự việc, các chủ tiệm vàng trên đã tự nguyện giao nộp lại số ngoại tệ cho Cơ quan Công an phục vụ điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Anh Phong để xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đại diện Công an quận 1 cho biết thời gian tới đơn vị sẽ quyết liệt truy quét các loại tội phạm ở khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là tội phạm xâm hại tài sản, xây dựng một hình ảnh TP Hồ Chí Minh an toàn, mến khách trong mắt du khách trong nước và quốc tế.