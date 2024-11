Pháp luật Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm tiệm vàng tại huyện Nghi Lộc Công an huyện Nghi Lộc đồng chủ trì với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh và Công an thị xã Cửa Lò phá thành công chuyên án, nhanh chóng bắt giữ đối tượng đột nhập 1 tiệm vàng tại huyện Nghi Lộc, trộm cắp tài sản gần 300 triệu đồng.

Ngày 29/10, Công an huyện Nghi Lộc tiếp nhận đơn trình báo của chủ một tiệm vàng trên địa bàn xã Nghi Xuân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản trị giá gần 300 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thành Huy. Ảnh: Văn Hậu

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường. Xác định tài sản bị trộm cắp có giá trị lớn, hành vi phạm tội liều lĩnh, gây hoang mang dư luận, Công an huyện Nghi Lộc đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, phối hợp các đơn vị liên quan xác lập chuyên án. Ban chuyên án gồm 3 đơn vị: Công an huyện Nghi Lộc, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh và Công an thị xã Cửa Lò đồng chủ trì, huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tham gia phá án.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do thời điểm gây án vào ban đêm; đối tượng hầu như không để lại manh mối và cũng không có người dân nào có thông tin về đối tượng. Mặc dù vậy, với bề dày kinh nghiệm phá án và quyết tâm vượt qua khó khăn tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, chỉ hơn 2 ngày sau khi tiếp nhận tin trình báo, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại tiệm vàng xã Nghi Xuân là Nguyễn Thành Huy (SN 2004), trú tại khối 1, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò. Ngày 1/11, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Huy về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Tang vật do cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Hồng Hạnh

Qua đấu tranh, đối tượng quanh co, không chịu khai nhận. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan Công an thu thập được cũng như sự kiên trì, quyết tâm của Ban chuyên án, đối tượng Nguyễn Thành Huy đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, rạng sáng 29/10, Huy đột nhập vào khu vực trưng bày, kinh doanh vàng ở tầng 1 của gia đình bị hại, lấy trộm 4 khay vàng trong tủ và 3 đồng hồ rồi nhanh chóng tẩu thoát. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, trước khi gây án, đối tượng đã nhiều lần khảo sát địa bàn xung quanh tiệm vàng để thăm dò tình hình và chờ thời cơ thuận lợi để gây án.

Ban chuyên án đã thu giữ tang vật gồm: 37 dây chuyền vàng, 7 lắc vàng, 2 nhẫn bạc, 1 dây bạc và 3 đồng hồ, tổng trị giá gần 300 triệu đồng; số tang vật này được đối tượng cất giấu tại các khu vực vắng dân cư thuộc phường Nghi Hương, TX. Cửa Lò.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Huy, đồng thời, hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án theo quy định pháp luật.