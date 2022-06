Nhi đồng Tân Kỳ - Nhi đồng Hưng Nguyên (3-0): Màn so tài gay cấn!

(Baonghean.vn) - Mặc dù chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng nhưng Nhi đồng Hưng Nguyên đã có một trận đấu ấn tượng với lối chơi lăn xả, nhiệt tình. Trong khi đó, đội bóng giàu thành tích là Nhi đồng Tân Kỳ lại chơi bóng rất điềm tĩnh, tư duy chiến thuật sắc nét. Chung cuộc, Nhi đồng Tân Kỳ chiến thắng với tỷ số 3-0.

Đội bóng Tân Kỳ từng nhiều năm vô địch lứa tuổi nhi đồng (2001, 2004, 2006, 2009, 2010), vô địch lứa tuổi thiếu niên năm 1999, và nhiều giải Nhì, giải Ba... tại giải bóng đá Cúp Báo Nghệ An. Và tại mùa giải gần đây nhất, năm 2019, Nhi đồng Tân Kỳ đoạt vị trí Á quân.

Với bề dày thành tích, bước vào mùa giải lần thứ 24, các cầu thủ nhí của Nhi đồng Tân Kỳ chơi với tâm thế của một “ông lớn”. Song, áp lực thành tích của một đội bóng truyền thống là không nhỏ đối với các em.

Với quyết tâm khẳng định vị thế của một “ông lớn” tại giải đấu danh giá này nên ngay từ những phút đầu vào sân, đội bóng áo đỏ đã dồn dập tấn công, liên tiếp có các pha uy hiếp khung thành đối phương. Vào phút thứ 2, cầu thủ số 3, Nguyễn Văn Dũng nhận quả đá biên từ đồng đội và sút tung lưới Nhi đồng Hưng Nguyên mở tỷ số trận đấu.

Và sau những pha tấn công dồn dập, số 3 Nguyễn Văn Dũng có cú vô lê sắc sảo nâng tỷ số lên 2-0 cho Nhi đồng Tân Kỳ ở phút thứ 8.

Dù chưa một lần bước lên bục vinh quang song từ xưa đến nay, Hưng Nguyên vẫn nổi danh là một trong những “cái nôi” bóng đá xứ Nghệ. Nơi đây là quê hương của nhiều danh thủ, có thể kể đến như Phạm Văn Quyến, Hồ Thanh Thưởng, Âu Văn Hoàn, Trần Đình Hoàng, Hồ Khắc Ngọc, Hồ Tuấn Tài, Phạm Thế Nhật, Nguyễn Văn Đức… Vùng quê này cũng đã sản sinh nhiều chiến lược gia, “kiến trúc sư” bóng đá nổi tiếng như Nguyễn Thành Vinh, Hồ Văn Chiêm.

Tuy nhiên, bước vào Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022 này, đội bóng Nhi đồng huyện Hưng Nguyên mất đi 3 ngôi sao xuất sắc nhất do các em đã được Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An ký hợp đồng. So sánh tương quan lực lượng với các đội khác, đội Nhi đồng Hưng Nguyên năm nay chỉ đặt mục tiêu cố gắng vượt qua vòng bảng.

Mục tiêu đặt ra khá nhẹ nhàng song trên sân, các cầu thủ nhí đã nỗ lực hết sức mình, lăn xả tranh chấp bóng và có những pha tấn công mãn nhãn. Tuy nhiên, với sự chắc chắn đến từ hàng hậu vệ của đội bóng đến từ quê hương của mật mía đã không cho đội bóng Nhi đồng Hưng Nguyên có cơ hội.

Bước vào hiệp 2, sau một pha vào bóng mạo hiểm của cầu thủ đội bạn, thủ môn của Nhi đồng Tân Kỳ bị chấn thương phải nghỉ thi đấu. Những phút đầu hiệp 2, nhi đồng Tân Kỳ thi đấu có vẻ chùng xuống. Tận dụng cơ hội đó, Nhi đồng Hưng Nguyên ồ ạt dâng lên tìm kiếm bàn thắng rút ngắn khoảng cách tỷ số. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với họ.

Trong khi đó, với chiến thuật sắc nét, các cầu thủ Nhi đồng Tân Kỳ vừa làm tốt vai trò bảo vệ an toàn cho khung thành đội nhà, đồng thời chia các mũi tấn công, tiếp tục có thêm bàn thắng nâng cao tỷ số. Vào phút thứ 31, nhận bóng từ một quả phạt góc, số 9 Nguyễn Cảnh Hiếu đã sút thủng lưới đối phương nâng tỷ số lên 3-0 cho Nhi đồng Tân Kỳ. Và đó cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu này./.