Khai mạc Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022

Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Về phía Ban tổ chức, có các đồng chí: Ngô Đức Kiên – Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng Ban Tổ chức giải; Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó trưởng Ban Tổ chức giải; Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải… nguyên lãnh đạo Báo Nghệ An qua các thời kỳ; các nhà tài trợ; đại diện Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An; các nhà báo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương; cán bộ, nhân dân và các cầu thủ tham dự giải đấu.

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022 do Báo Nghệ An, Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và Công ty Cổ phần Bóng đá Sông Lam Nghệ An đồng tổ chức. Giải năm nay diễn ra từ ngày 10 đến ngày 16/6; có sự góp mặt của 28 đội bóng (8 đội thiếu niên, 20 đội nhi đồng) đến từ 21 huyện, thành, thị xã, với gần 500 vận động viên.



Phát biểu khai mạc giải đấu, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải nêu rõ: Sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, năm nay, với sự nỗ lực hết mình của Ban tổ chức giải, sự ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, các nhà tài trợ, lãnh đạo các huyện, thành, thị xã, các trung tâm văn hóa thể thao, các bậc phụ huynh, các nhà tài trợ, mùa giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An chính thức trở lại trong sự háo hức, chờ đợi của những người yêu môn thể thao vua trên mảnh đất xứ Nghệ.

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022 được tổ chức là dịp các em trong độ tuổi thiếu niên và nhi đồng yêu bóng đá và đá bóng hay từ các miền quê Nghệ An yêu dấu trở về thành phố Vinh có mặt tranh tài trong gần một tuần. Giải đấu hứa hẹn tạo nên những bữa tiệc bóng đá với nhiều kịch tính, hấp dẫn... Ban Tổ chức mong muốn, Giải bóng đá là sân chơi để các đội bóng, các cầu thủ, những người làm công tác thể thao ở các vùng miền có thêm cơ hội để giao lưu học hỏi theo tinh thần “Thể thao trung thực, cao thượng, đoàn kết”.

Giải năm nay cũng đã nhận được đồng hành, ủng hộ của các nhà tài trợ: Nhà tài trợ chính: Tập đoàn TH – Ngân hàng Bắc Á; Nhà tài trợ vàng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức; Nhà tài trợ bạc: Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Nghệ An, Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam, Công ty May Minh Anh, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển TTG; các nhà đồng tài trợ: Công ty Cổ phần Trung Đô, Công ty Cổ phần xuất khẩu Lâm thuỷ sản Nghệ Tĩnh, Công ty CP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh, Bảo Việt Nghệ An, Văn phòng Luật sư Trọng Hải và cộng sự… đã tạo điều kiện để tổ chức giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, bài bản hơn.

Tuyên bố khai mạc Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24, đồng chí Ngô Đức Kiên thay mặt Ban Tổ chức giải gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương đã đồng hành, tạo mọi điều kiện để giải đấu được diễn ra; gửi lời chúc tới các cầu thủ, các đội bóng gặt hái được nhiều thành công, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, nhiều bàn thắng đẹp, nhiều trận cầu hấp dẫn.

Tại lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban tổ chức Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24, các nhà tài trợ đã trao cờ lưu niệm cho các đội bóng. Dịp này UBND tỉnh đã dành tặng món quà trị giá 100 triệu đồng cho các vận động viên về tham dự giải. Ban tổ chức giải trao quà cho hơn 113 cầu thủ đạt danh hiệu “Đá bóng hay, học giỏi” - có thành tích xuất sắc trong học tập; trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh của Làng trẻ em SOS Vinh.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu đầu tiên giữa đội thiếu niên thị xã Hoàng Mai và thiếu niên huyện Yên Thành./.