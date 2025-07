Thể thao Sông Lam Nghệ An làm khách trên sân Quảng Nam ở trận mở màn V-League 2025/26 Theo kết quả bốc thăm lịch thi đấu V.League 2025/26 diễn ra chiều 14/7 tại Hà Nội, Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến làm khách đến sân Tam Kỳ để đối đầu Quảng Nam ngay vòng đấu mở màn.

Chiều 14/7, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức Lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia mùa giải 2025/26. Buổi lễ được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play và các nền tảng truyền thông của VPF, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và giới chuyên môn.

Theo kế hoạch, mùa giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2025/26 sẽ chính thức khởi tranh bằng trận Siêu Cúp Quốc gia vào ngày 9/8/2025 và khép lại vào ngày 28/6/2026 bằng trận Chung kết Cúp Quốc gia.

Chiều 14/7, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức Lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia mùa giải 2025/26. Ảnh: Hải Hoàng

Tại vòng đấu đầu tiên của LPBank V.League 1-2025/26, Sông Lam Nghệ An sẽ có màn chạm trán với Quảng Nam trên sân khách. Đây được xem là trận đấu đáng chú ý khi cả hai đều là những đại diện giàu truyền thống bóng đá miền Trung, và hứa hẹn tạo nên bầu không khí sôi động tại sân Tam Kỳ.

Bên cạnh đó, nhiều cặp đấu hấp dẫn khác cũng sẽ diễn ra ở vòng 1. Nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định sẽ tiếp đón Hải Phòng, trong khi Hoàng Anh Gia Lai trở lại sân nhà Pleiku để tiếp Becamex Thành phố Hồ Chí Minh (tên mới của CLB Becamex Bình Dương).

Sông Lam Nghệ An sẽ có màn chạm trán với Quảng Nam trên sân khách. Ảnh: Hải Hoàng

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ gặp Ninh Bình, Đông Á Thanh Hóa đối đầu SHB Đà Nẵng, còn Công an thành phố Hồ Chí Minh so tài với Hà Nội FC trên sân Thống Nhất. Một trong những trận cầu tâm điểm vòng này là màn đối đầu giữa Công an Hà Nội và Thể Công Viettel – derby Thủ đô luôn chứa đựng nhiều kịch tính và cạnh tranh.

Mùa giải năm nay có sự tham dự của 14 CLB chuyên nghiệp, thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (sân nhà – sân khách), với 26 vòng đấu, tổng cộng 182 trận.

Bóng thi đấu Terra tiếp tục là bóng thi đấu chính thức tại mùa giải 2025/26. Ảnh: Hải Hoàng

Một số điểm mới đáng chú ý tại LPBank V.League 1-2025/26 cũng được công bố tại lễ bốc thăm, trong đó nổi bật là việc áp dụng hai suất xuống hạng trực tiếp, hứa hẹn sẽ khiến cuộc đua trụ hạng trở nên khốc liệt và căng thẳng hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, quy định về cầu thủ nước ngoài cũng có sự điều chỉnh nhằm tiệm cận với tiêu chuẩn thi đấu của bóng đá châu lục. Cụ thể, các câu lạc bộ tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) được phép đăng ký tối đa 7 cầu thủ nước ngoài trong danh sách thi đấu mùa giải. Trong khi đó, các câu lạc bộ còn lại được đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài. Tuy nhiên, trong mỗi trận đấu, tất cả các đội chỉ được phép đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài, và chỉ được sử dụng tối đa 3 cầu thủ nước ngoài thi đấu trên sân cùng lúc.

Toàn bộ các trận đấu tại mùa giải sẽ được FPT Play phát sóng trực tiếp trên mọi nền tảng, từ truyền hình truyền thống đến các kênh kỹ thuật số, nhằm phục vụ tối đa nhu cầu theo dõi của khán giả./.