Chuyển đổi số Nhiệt độ cao ảnh hưởng thế nào đến smartphone? Các chuyên gia và nhà sản xuất smartphone cảnh báo rằng, nhiệt độ cao không chỉ làm giảm hiệu suất sử dụng mà còn có thể rút ngắn tuổi thọ pin vĩnh viễn.

Điện thoại thông minh (smartphone), máy tính bảng và nhiều thiết bị điện tử cá nhân khác vốn đã trở thành “vật bất ly thân” trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, ít ai để ý rằng chúng lại vô cùng nhạy cảm với điều kiện thời tiết, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng.

Ảnh minh họa.

Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, không chỉ pin mà cả vi xử lý, màn hình và các linh kiện bên trong đều chịu áp lực lớn. Điều này có thể dẫn đến tình trạng quá nhiệt, giảm hiệu năng, thậm chí gây tắt nguồn đột ngột hoặc rút ngắn tuổi thọ pin một cách vĩnh viễn.

Nhiệt độ ảnh hưởng thế nào đến smartphone?

Theo các nhà sản xuất, hầu hết thiết bị điện tử hoạt động ổn định trong một dải nhiệt độ nhất định. Apple cho biết, iPhone và iPad được thiết kế để sử dụng trong khoảng từ 0 đến 35 độ C. Nếu vượt quá giới hạn này, thiết bị có thể tự điều chỉnh hành vi để bảo vệ phần cứng, chẳng hạn giảm hiệu năng, làm tối màn hình hoặc tạm ngừng sạc. Apple thậm chí cảnh báo việc sử dụng iPhone trong điều kiện quá nóng có thể làm giảm vĩnh viễn tuổi thọ pin.

Ngay cả khi không chịu tác động trực tiếp từ môi trường, điện thoại cũng có thể nóng lên trong quá trình hoạt động. Samsung cho biết thiết bị có thể nóng tạm thời khi người dùng sạc không dây, tải xuống tệp lớn, phát video chất lượng cao hoặc chạy các tác vụ đòi hỏi nhiều dữ liệu và năng lượng. Đây là hiện tượng bình thường, nhưng nếu nhiệt độ tăng quá cao, rủi ro bắt đầu xuất hiện.

Nếu điện thoại nóng đến mức khó cầm, các chuyên gia khuyến nghị ngừng sử dụng ngay lập tức. Trên iPhone, người dùng sẽ nhận được cảnh báo yêu cầu làm mát thiết bị trước khi tiếp tục.

Tương tự, các máy Android cũng sẽ gửi thông báo, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ như tự động đóng ứng dụng, làm tối màn hình và tạm dừng quá trình sạc. Những biện pháp này giúp hạn chế hỏng hóc phần cứng nhưng đồng thời cũng gây gián đoạn trải nghiệm của người dùng.

Những sai lầm phổ biến cần tránh

Có không ít thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến điện thoại dễ bị hư hại trong thời tiết nóng bức. Apple và Google đều cảnh báo người dùng không để thiết bị trong xe hơi khi trời nắng, cũng như tránh phơi trực tiếp dưới ánh mặt trời trong thời gian dài. Việc vừa sạc pin vừa dùng các tính năng tốn nhiều tài nguyên như GPS, camera hay trò chơi đồ họa cao trong điều kiện nắng nóng càng làm tăng nguy cơ quá nhiệt.

Một sai lầm khác mà nhiều người mắc phải là cố làm mát điện thoại bằng cách đặt vào tủ lạnh hoặc tủ đông. Các chuyên gia từ chuỗi bán lẻ điện tử Currys (Anh) nhấn mạnh, hành động này có thể gây ngưng tụ hơi nước bên trong, dẫn đến hỏng linh kiện vĩnh viễn.

Cách giữ thiết bị luôn mát mẻ

Giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất khi điện thoại quá nóng là tắt nguồn hoàn toàn. Các chuyên gia cho biết ngay cả những tiến trình chạy nền cũng sinh nhiệt, do đó tắt máy sẽ giúp thiết bị nguội nhanh hơn. Ngoài ra, việc tháo ốp lưng cũng có ích vì lớp vỏ thường giữ nhiệt, khiến điện thoại lâu tản nhiệt hơn.

Bên cạnh đó, hãy đặt điện thoại ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Nếu có điều kiện, để trong phòng máy lạnh hoặc đặt trước quạt sẽ giúp thiết bị ổn định nhiệt độ nhanh chóng. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý không để điện thoại ở môi trường quá lạnh nhằm tránh tình trạng sốc nhiệt hoặc hỏng hóc do ngưng tụ hơi nước.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng ngày càng gay gắt, việc bảo vệ điện thoại và các thiết bị điện tử cá nhân không chỉ giúp duy trì trải nghiệm sử dụng mượt mà mà còn tránh được nguy cơ thiệt hại lâu dài về pin và phần cứng.

Thay vì lạm dụng sự bền bỉ của công nghệ, người dùng nên chủ động phòng ngừa bằng cách áp dụng những thói quen an toàn, để thiết bị không trở thành “nạn nhân thầm lặng” của thời tiết cực đoan./.