Nhiều bãi rác 'siêu to' xuất hiện sau Tết ở Nghệ An

Ông Hồ Phi Hòe - Chủ tịch UBND xã Công Thành cho biết: Ra Tết, có thể do lượng rác thải quá nhiều nên nhà máy xử lý rác thải quá tải. Đây là rác thải do 1 công ty thu gom trên địa bàn các xã: Công Thành, Liên Thành, Khánh Thành đổ tạm ở đây ít ngày để vận chuyển đi, xã đã có ý kiến với công ty đó sớm vận chuyển rác để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại địa bàn xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, hàng tấn rác thải chất thành dãy dài. Người dân địa phương cho biết, bãi rác tự phát này xuất hiện từ ngày mùng 4 Tết, tuy nhiên đến nay đã hơn 1 tuần nhưng chưa được thu gom, xử lý, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: Quang An

Ông Tô Duy Hiền - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Nghĩa cho rằng, vùng đất của bãi rác tự phát là giáp ranh giữa xã Quỳnh Nghĩa với Tiến Thủy. Vùng đất này không phải quy hoạch làm bãi rác của địa phương, nhưng do dịp Tết người dân trong vùng tự tiện xả rác ra đó khiến rác ứ đọng trong thời gian dài ngày sau Tết, có thể do phía công ty thu gom rác thải xử lý chưa kịp. Ảnh: Quang An