Xã hội Nhiều chương trình hấp dẫn kích cầu du lịch mùa thấp điểm ở Nghệ An Du lịch Nghệ An trong 10 tháng đầu năm đón hơn 8,7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 93.200 lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 27.075 tỷ đồng. Để tiếp tục đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025, ngành du lịch đang triển khai các giải pháp kích cầu để thu hút du khách.

Các doanh nghiệp chạy đua kích cầu

Thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp du lịch ở Nghệ An đang triển khai các chương trình kích cầu, khuyến mãi để thu hút khách du lịch.

VinWonders Cửa Hội là quần thể du lịch - giải trí lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Hiện VinWonders Cửa Hội đang thực hiện chính sách giảm giá mùa thấp điểm, theo đó các loại vé tiêu chuẩn, vé combo, vé ẩm thực đều giảm từ 30 - 50%, áp dụng tất cả các ngày trong tuần. Bên cạnh đó, khách du lịch còn được tặng voucher lên đến 100.000 đồng để thỏa sức shopping, ăn uống, giải trí… tại hai con phố mua sắm là Đại lộ Tương lai (bên bờ) và Cát Tường (bên đảo). Và nhận 01 voucher 50.000 đồng khi mua 01 vé cáp treo, nhận 02 voucher 50.000 đồng khi mua 01 combo cáp treo + outdoor games.

Du khách tham quan Khu du lịch Hòn Mát (Nghĩa Đàn). Ảnh: Khu du lịch Hòn Mát cung cấp

Điểm du lịch sinh thái Hòn Mát ở Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) rộng gần 50 ha, được bao bọc bởi những triền núi, mặt hồ rộng trong xanh và đồi hoa rực rỡ, tạo nên một bức tranh “sơn thủy hữu tình”. Khí hậu nơi đây trong lành, mát mẻ, là điểm dừng chân lý tưởng để mọi người tới và nghỉ ngơi, thư giãn.

Hòn Mát có các phân khu nghỉ dưỡng bungalow, nhà nghỉ, khu vực lều trại và các hoạt động ngoài trời đa dạng như chèo sup, kayak, đạp xe, du thuyền trên hồ, check-in vườn hoa. Các khu vui chơi với động vật như cừu, đà điểu, bồ câu, cùng khu vực tổ chức team building, lửa trại rộng rãi. Bên cạnh đó, Hòn Mát còn cung cấp các dịch vụ như tiệc nướng BBQ, đốt lửa trại và các sự kiện giải trí buổi tối, giúp cho du khách có những trải nghiệm vui vẻ và đáng nhớ.

Dịp cuối năm, Khu du lịch Hòn Mát có nhiều hoạt động phong phú để phục vụ nhu cầu du khách. Ảnh: Khu du lịch Hòn Mát cung cấp

Dịp này, Khu du lịch Hòn Mát đang triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn, là cơ hội để du khách tổ chức sự kiện, hội họp trong không gian thiên nhiên xanh mát, mang lại những kỷ niệm khó quên cùng đồng nghiệp, bạn bè và người thân của mình. Để thu hút khách, Hòn Mát quyết định giảm 50% phí sân khấu, 50% phí setup sự kiện ngoài trời; tặng 5 lon đồ uống/mâm 10 người, tặng vé tham quan đồi hoa (miễn phí), tặng 01 gói lửa trại (nếu tổ chức sự kiện ngoài trời).

Đồng thời, du khách có cơ hội bốc thăm trúng thưởng 5 lá thăm may mắn áp dụng cho đoàn khách từ 30 người trở lên. Nếu khách thuê lều sẽ được tặng thêm bếp củi, combo dụng cụ nướng 300.000 đồng và bàn ghế chữ A dành cho 6 người. “Thực hiện chương trình khuyến mãi này, Hòn Mát đã thu hút được lượng khách đáng kể trong mùa thấp điểm. Chương trình khuyến mãi sẽ được tiếp tục đến những tháng đầu năm 2025”, anh Đặng Trọng Tấn - Giám đốc Khu du lịch Hòn Mát cho biết.

Với tổng diện tích gần 500ha, cùng lợi thế môi trường cảnh quan hồ đập, núi non trùng điệp, không khí trong lành, thảm thực vật tự nhiên phong phú, màu mỡ và hệ động vật đa dạng, Mường Thanh Green Land Diễn Lâm (Diễn Châu) mang đến một không gian xanh yên bình, gần gũi với thiên nhiên và thiên nhiên kỳ thú bất tận để du khách có thể thỏa sức khám phá trọn vẹn kỳ nghỉ của mình. Nhân dịp cuối năm, Mường Thanh Green Land Diễn Lâm đang có chương trình khuyến mãi nghỉ dưỡng với Deal hot ngập tràn.

Du khách trải nghiệm Vườn thú tại Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Diễn Châu). Ảnh: Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm cung cấp

Với số tiền 1,6 triệu đồng dành cho 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được combo phòng nghỉ tiêu chuẩn 5 sao, 1 bữa ăn sáng theo tiêu chuẩn, 1 bữa ăn chính và vé xem vườn thú. Com bo này thực sự có giá rẻ, mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng.

Còn ở Mường Lống Eco Garden (Kỳ Sơn), với 690 nghìn đồng/người, du khách được nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm, được giao lưu văn nghệ, thưởng thức lẩu gà đen, một bữa trà chiều kèm bánh, hoa quả.

Ngoài ra các điểm du lịch, nhà hàng trên địa bàn thành phố Vinh và các huyện, thành thị đưa ra nhiều chính sách để kích cầu tiêu dùng của khách bằng các gói hấp dẫn nhất.

Nhiều sự kiện văn hóa, du lịch

Bên cạnh các điểm du lịch và cơ sở lưu trú, dịp cuối năm các đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh cũng liên tục tung các gói khuyến mãi hấp dẫn. Nổi bật như Công ty du lịch Vietravel chi nhánh Nghệ An tung chương trình “Du Xuân khởi sắc - đắc lộc bình an”. Với chương trình này, du khách có cơ hội nhận combo hoàn tiền ưu đãi và voucher du lịch với tổng trị giá lên đến 7.000.000 đồng; hoàn tiền trực tiếp lên đến 5.000.000 đồng; cơ hội nhận Gift voucher du lịch lên đến 3.000.000 đồng và hưởng các ưu đãi tài chính lên đến 1.500.000 đồng cùng nhiều ưu đãi quà tặng khác.

Mường Lống Eco Garden (Kỳ Sơn) cũng tung nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn trong mùa Đông - Xuân. Ảnh: Sách Nguyễn

Theo thông tin từ Sở Du lịch Nghệ An, để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch mùa Thu - Đông, Sở đã ban hành nhiều kế hoạch kích cầu du lịch như: Tổ chức các sự kiện gắn với hoạt động du lịch văn hóa những tháng cuối năm 2024; tổ chức các hoạt động bên lề kỷ niệm 10 năm dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; các sản phẩm ẩm thực tại các điểm tham quan du lịch mùa Thu - Đông với chủ đề “Trải nghiệm ẩm thực Thu - Đông Nghệ An”; du lịch tham quan tìm hiểu văn hóa - lịch sử; du lịch lễ hội - tín ngưỡng tạ lễ cuối năm tại các đền, chùa như: đền Cờn, đền Cuông, đền Nguyễn Xí, đền Ông Hoàng Mười, đền Quả Sơn, đền thờ Vua Quang Trung, chùa Đại Tuệ, chùa Diệc, chùa Cổ Am, chùa Gám…; khám phá bản sắc văn hóa cộng đồng, farmstay các huyện miền Tây Nghệ An với chủ đề “Sắc màu Tây Nghệ”; trải nghiệm sản phẩm du lịch: Ngắm hoa mận, hoa đào Kỳ Sơn kết hợp chinh phục đỉnh Puxailaileng, trekking leo thác Khe Kèm - Vườn quốc gia Pù Mát, trekking rừng săng Lẻ....

Phố đi bộ thành phố Vinh sẽ là địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch dịp cuối năm. Ảnh: Quang An

Ngoài ra, đến với Nghệ An du khách còn có dịp tham gia một số hoạt động sự kiện, hội chợ du lịch, lễ hội Du lịch và Ẩm thực sen, Tuần Văn hóa, du lịch tại các tỉnh, thành phố có liên kết hợp tác trong hoạt động du lịch với Nghệ An.