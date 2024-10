Xã hội Nghệ An gặp mặt doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch Chiều 10/10, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch nhân kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024).

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch, Nguyễn Thị Thành An – Phó Giám đốc Sở Du lịch, Nguyễn Đức Hiển – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh; đại diện các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thành An - Phó Giám đốc Sở Du lịch nêu rõ: Cùng với sự đóng góp chung của các doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, doanh nghiệp, doanh nhân ngành Du lịch Nghệ An đã có những đóng góp quan trọng và góp phần định vị du lịch Nghệ An là một trong những điểm đến yêu thích của du khách trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch, Nguyễn Đức Hiển - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nghệ An chủ trì hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Trong đó, rõ nét nhất là giai đoạn phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành Du lịch Nghệ An sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Với sự chung tay vào cuộc chủ động, tích cực của các doanh nghiệp du lịch, đến nay các chỉ tiêu phát triển du lịch và hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành Du lịch đã cơ bản phục hồi so với thời gian trước dịch. 9 tháng đầu năm 2024, các chỉ tiêu phát triển du lịch của Nghệ An đã đạt trên 95% so với chỉ tiêu kế hoạch giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thành An - Phó Giám đốc Sở Du lịch phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Có thể khẳng định, năm 2024, ngành Du lịch sẽ hoàn thành các chỉ tiêu được giao theo kịch bản, tạo tiền đề vững chắc để ngành Du lịch hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đêm khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2024. Ảnh: Sách Nguyễn

Trước yêu cầu phát triển, ngành Du lịch Nghệ An đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước về du lịch các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh cần chung tay, nỗ lực lớn hơn nữa để đưa ngành Du lịch của tỉnh phát triển lên tầm cao mới.

Tại hội nghị, đại diện Sở Du lịch đã thông tin một số nét về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Du lịch Nghệ An 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm 2024, lượng khách du lịch đạt 8.430.000 lượt, bằng 115% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó khách lưu trú đạt 5.320.000 lượt, bằng 114% so với cùng kỳ năm 2023; khách quốc tế đạt 84.200 lượt, bằng 157% so với cùng kỳ năm 2023; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 26.244 tỷ đồng, doanh thu du lịch ước đạt 10.217 tỷ đồng.

Ông Lê Đức Hải - Giám đốc Khách sạn Giao Tế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến thảo luận, phản ánh khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp du lịch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành có những giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động. Trong đó, nổi bật là vấn đề thu hút nguồn nhân lực đã qua đào tạo, công tác phòng cháy chữa cháy, vấn đề định giá đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024…

Đồng thời, các doanh nhân chia sẻ kinh nghiệm để ngành Du lịch Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững theo tinh thần Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển Du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và ý kiến chia sẻ của các đại biểu. Những khó khăn, vướng mắc các đại biểu nêu ra sẽ được nghiên cứu và chuyển đến các cấp, các ngành cùng tháo gỡ...