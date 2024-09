Xã hội

Đáp ứng nhu cầu nhân lực để du lịch Nghệ An có thể tăng tốc

Trong kế hoạch Chương trình hành động số 812/KH-UBND ngày 30/10/2023 về thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, Nghệ An xác định mục tiêu tổng số lao động làm việc trong ngành Du lịch đến năm 2025 khoảng 12.430 người; đến năm 2030 khoảng 20.000-22.000 người; đến năm 2035 khoảng 22.000-25.000 người. Vấn đề là để đạt mục tiêu, Nghệ An phải gì, trong khi hiện tại số lượng và chất lượng nguồn nhân lực ngành Du lịch đang nhiều hạn chế, bất cập.