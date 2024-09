Xã hội Nghệ An tham gia Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương năm 2024 Ngày 18/9, tại tỉnh Hải Dương đã khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2024.

Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại tại Hải Dương là một trong những nội dung triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng mở rộng (Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An) ký ngày 28/12/2022.

Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại diễn ra từ ngày 18 - 22/9, các hoạt động tại thành phố Chí Linh bao gồm: khai mạc, công bố và trao giải Hội thi hướng dẫn viên du lịch tỉnh Hải Dương; Famtrip và tọa đàm Côn Sơn – Kiếp Bạc hành trình kết nối di sản; Vũ điệu đoàn viên, giới thiệu sản phẩm OCOP; Trải nghiệm nghề truyền thống, trò chơi dân gian; Quảng diễn ẩm thực của các nghệ nhân, đầu bếp và biểu diễn văn nghệ múa rối nước các tỉnh khu vực phía Bắc và lễ bế mạc.

Gian hàng của tỉnh Nghệ An tại Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương năm 2024. Ảnh: Hoàng Đức Chung

Sự kiện thu hút 50 gian hàng tham gia, bao gồm các không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, không gian ẩm thực, không gian quảng bá, giới thiệu văn hóa, du lịch và thương mại của các tỉnh Cao Bằng, Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Nghệ An, Bắc Giang, Hải Dương, Vĩnh Phúc…

Tham gia Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại tại Hải Dương năm 2024, Nghệ An giới thiệu, trưng bày và quảng bá các ấn phẩm, vật phẩm, sản vật địa phương, giới thiệu hình ảnh điểm đến du lịch Nghệ An với chủ đề “Du lịch Nghệ An – miền quê Bác” và các sản phẩm ẩm thực, đặc sản OCOP vùng, miền Nghệ An. Dịp này, ngành Du lịch phối hợp với nghệ nhân quảng diễn, giới thiệu một số món ăn đặc sản vùng, miền Nghệ An và các món chế biến từ lươn đến với người dân và du khách tham quan.

Khách du lịch tìm hiểu các sản phẩm OCOP của Nghệ An. Ảnh: Hoàng Đức Chung

Tham gia sự kiện là cơ hội để các tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh của các tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố, xốc lại tinh thần người dân, du khách sau những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra đã tác động xấu đến du lịch các tỉnh phía Bắc./.