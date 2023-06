Nhiều đổi mới tích cực ở giải Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25

P.V: Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An có ý nghĩa như thế nào đến sự phát triển của thể thao tỉnh nhà nói chung và Bóng đá Sông Lam Nghệ An nói riêng?

Ông Nguyễn Đình Nghĩa: Qua 24 kỳ tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của phong trào bóng đá tỉnh nhà. Giải đấu là cơ hội để các em trong lứa tuổi có tài năng nổi trội được thể hiện mình. Các lớp bóng đá cơ sở của Sông Lam Nghệ An không thể phủ sóng ở tất cả các địa phương. Chính vì vậy thông qua Giải bóng đá Thiếu niên- Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã tạo điều kiện thuận lợi để các tuyển trạch viên lò Sông Lam Nghệ An không bỏ sót các cầu thủ có tố chất, năng khiếu bẩm sinh. Có thể khẳng định rằng Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã giúp cho Sông Lam Nghệ An có được nguồn vận động viên dồi dào, chất lượng.