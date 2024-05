Nhiều hồ chứa ở Nghệ An cạn trơ đáy

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tuy mới chỉ đầu mùa nắng nóng, nhưng thời điểm này Nghệ An đã có khá nhiều hồ chứa cạn trơ đáy, nguy cơ thiếu nước vụ lúa hè thu hiện hữu.

Hồ chứa Tràng Đen, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn lòng hồ đã cạn kiệt nước. Ảnh: Văn Trường (chụp ngày 15/5)

Có mặt tại hồ chứa Tràng Đen, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn thấy lòng hồ đã cạn kiệt nước. Ông Lê Văn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Toàn xã có 15 hồ chứa tưới cho 95 ha lúa hè thu, hiện nay mực nước chỉ đạt từ 20-30% dung tích, trong đó hồ chứa Tràng Đen lớn nhất tưới cho 40 ha lúa, nay chỉ còn trên 25% dung tích nước, do đó rất khó khăn trong sản xuất vụ hè thu. Hiện nay, xã đã rà soát có kế hoạch chuyển đổi 15 ha vùng khó khăn nguồn nước chuyển sang trồng cây hoa màu.

Ông Nguyễn Đình Thế - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nam Đàn cho hay: Toàn huyện có 69 hồ chứa lớn nhỏ, phục vụ trên 1.000 ha lúa, tuy nhiên hiện nay hầu hết các hồ chứa chỉ đạt từ 20-30% dung tích, trong đó có một số hồ chỉ đủ cho 2-3 đợt mở nước. Trước nguy cơ thiếu nước lúa hè thu vùng hồ chứa, huyện đã cho chuyển đổi 200 ha lúa vùng không thể gieo cấy sang trồng các loại cây hoa màu. Đối với các hồ chứa đang có khả năng tưới cho diện tích lúa hè thu, huyện chỉ đạo các xã mở nước tiết kiệm, tưới tiêu khoa học.

Cũng nằm trong tình trạng trên, địa bàn huyện Yên Thành hiện có khá nhiều hồ chứa trong tình trạng rút nước. Quan sát tại hồ Khe Cày, xã Kim Thành (Yên Thành) thấy lòng hồ trơ đáy, trâu, bò ra tận giữa lòng hồ để ăn cỏ. Chị Nguyễn Thị Soa ở xã Kim Thành cho hay: Với mực nước kiệt như hiện nay thì sẽ rất khó khăn để sản xuất lúa hè thu, nếu trời không mưa có khi phải chuyển đổi từ lúa sang trồng màu.

Đại diện UBND xã Kim Thành cho biết: Vụ hè thu năm nay xã gieo cấy trên 140 ha lúa, tuy nhiên rất khó khăn nguồn nước do 5 hồ chứa trên địa bàn mực nước chỉ đạt 30% dung tích như hồ Luốc, Nước Vàng… Theo kế hoạch xã sẽ phải chuyển đổi 10-12 ha đất lúa sang trồng cây hoa màu.

Hồ Khe Cày, xã Kim Thành (Yên Thành) lòng hồ trơ cạn đáy nhiều tháng qua. Ảnh: Văn Trường

Hồ chứa Vệ Vừng cũng ở địa bàn xã Kim Thành có dung tích 22 triệu m3 nước, tưới cho trên 500 ha lúa của 7 xã thuộc huyện Yên Thành, nhưng đến nay chỉ còn gần 30% dung tích. Hiện nay, đang trong giai đoạn làm đất, cán bộ thuỷ nông thực hiện mở nước hồ Vệ Vừng khoảng 8-10 ngày/ đợt, đồng thời yêu cầu người dân sử dụng nước tiết kiệm sản xuất lúa hè thu.

Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành, vụ hè thu năm nay, huyện Yên Thành gieo cấy trên 12.700 ha lúa, riêng vùng hồ chứa có diện tích trên gần 3.000 ha.

Huyện có trên 200 hồ chứa, hiện nay, mực nước chỉ đạt từ 30 - 50% dung tích, trong đó có nhiều hồ chứa đã cạn nước. Huyện đang cho rà soát cân đối nguồn nước và có kế hoạch chuyển đổi hơn 100 ha diện tích khó khăn nước tưới lúa, chuyển sang trồng hoa màu. Chỉ đạo các xã huy động nhân lực nạo vét kênh mương, duy tu bờ vùng bờ thửa ngay từ đầu vụ nhằm tránh thất thoát nước.

Một số vị trí ở lòng hồ Khe Cày đã nứt nẻ. Ảnh: Văn Trường

Thông tin từ Chi cục Thuỷ lợi, tính đến thời điểm này, Nghệ An có 1.061 hồ chứa, trong đó 713 hồ chứa do địa phương quản lý, 29 hồ chứa do các công ty TNHH Thủy lợi quản lý. Hiện có khá nhiều hồ chứa lớn trên địa bàn cạn nước như hồ Xuân Dương ở xã Diễn Phú (Diễn Châu) có dung tích 11 triệu m3 nước, nay chỉ còn gần 40% dung tích...

Hồ chứa Vệ Vừng xã Kim Thành, huyện Yên Thành khô cạn trâu, bò ra tận giữa lòng hồ để ăn cỏ. Ảnh: Văn Trường

Để đảm bảo nước tưới lúa hè thu ở vùng hồ chứa, Chi cục Thủy lợi Nghệ An đã đưa ra các giải pháp sau: Yêu cầu các địa phương rà soát tình hình nguồn nước, lập phương án tưới chống hạn cho từng vùng, từng công trình, quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ thất thoát, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả.