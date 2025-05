Xã hội Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới người lao động Tháng Công nhân năm 2025, hàng loạt hoạt động quy mô và sáng tạo đã diễn ra sôi nổi ở các cấp công đoàn Nghệ An. Chuỗi chăm lo thiết thực cho công nhân, viên chức, lao động đã khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn, thể hiện tinh thần tôn vinh và góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, sức khỏe cũng như điều kiện lao động của lực lượng lao động tỉnh Nghệ An.

Một hành trình “chung bước”

“Chung bước chân - Rạng ngời thành phố biển” là tên giải chạy marathon do Liên đoàn Lao động thành phố Vinh tổ chức trong những ngày tháng 5 lịch sử. Lần đầu tiên tổ chức, giải chạy đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Những vận động viên tham gia nội dung nam 10 km tại giải chạy "Chung bước chân - Rạng ngời thành phố biển". Ảnh tư liệu: BTC

Sáng sớm 18/5, khi nhiều người còn say giấc, khoảng 200 vận động viên và đoàn cổ động viên đã có mặt tại Quảng trường Bình Minh để “chung bước chân” trong Giải chạy marathon đầu tiên do Liên đoàn Lao động TP. Vinh tổ chức. Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện Tháng Công nhân 2025, hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ tờ mờ sáng, không khí tại khu vực xuất phát đã rất sôi động. Chị Tạ Thị Thúy Lan - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Nghi Tân có mặt từ 4 giờ: “Trường chúng tôi có 35 đoàn viên, nhưng lần này có 2 người tham gia và 15 người đi cổ vũ. Chúng tôi hẹn nhau từ sáng sớm để tiếp sức cho đồng đội, đi bộ dọc đường đua như cách ủng hộ ban tổ chức. Giải chạy không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn thắp lên phong trào trong đoàn viên, tăng thêm tinh thần đoàn kết. Trước giải, chúng tôi cũng chuẩn bị quà động viên tinh thần cho 2 bạn dự thi và hy vọng giải sẽ trở thành hoạt động thường niên”.

Đồng phục riêng của các vận động viên Công ty CP Tập Đoàn Thanh Hưng khi tham gia giải chạy "Chung bước chân - Rạng ngời thành phố biển". Ảnh: Diệp Thanh

Các vận động viên đến từ Trường Mầm non Nghi Kim. Ảnh: Diệp Thanh

Đúng 5 giờ, 2 tốp vận động viên hô vang khẩu hiệu và xuất phát. Đoạn đường 10 km dành cho nam và 5 km dành cho nữ đi qua tuyến phố trung tâm thành phố biển, đích đến vẫn là Quảng trường Bình Minh. Sắc áo đồng phục rực rỡ của nhiều đơn vị như Trường Mầm non Nghi Kim, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Công ty CP Tập đoàn Thanh Hưng… đã trở thành điểm nhấn về năng lượng tích cực. Anh Nguyễn Đình Hiệp – Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Tập đoàn Thanh Hưng cho biết: “Ngay khi biết có giải, người lao động chúng tôi rất hào hứng đăng ký. Đội chạy của chúng tôi gồm đủ thành phần, từ công nhân đến văn phòng, từ người gắn bó lâu năm đến người mới vào nghề… Chúng tôi xem đây là sân chơi kết nối, rèn luyện, và rất vui khi đoạt giải Ba nội dung nam 10 km”.

Giải chạy diễn ra một cách an toàn, sôi nổi. Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao 26 giải cá nhân, mỗi nội dung gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Ông Thái Lê Cường – Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Vinh chia sẻ về giải chạy: “Khi đề xuất tổ chức, chúng tôi lo lắng vì thiếu kinh nghiệm. Nhưng nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của các công đoàn cơ sở và phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố, công an phường, công an giao thông… Giải chạy tuy nhỏ nhưng đã thành công, để lại nhiều dấu ấn đẹp”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các vận động viên đạt giải cao. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Giải chạy marathon đầu tiên của Liên đoàn Lao động TP. Vinh khép lại trong niềm vui và tự hào của người tham gia. Lần đầu tiên tổ chức, giải được ví như “làn gió mới” trong hoạt động công đoàn của Liên đoàn Lao động TP. Vinh nói riêng và Công đoàn Nghệ An nói chung. Đây không chỉ là hoạt động thể thao, văn hóa mà còn là hình thức đổi mới hoạt động công đoàn, hướng tới chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động.

Nhiều hoạt động chăm lo ý nghĩa

Không chỉ gây tiếng vang với giải chạy, trước đó, Công đoàn TP. Vinh còn thành công tổ chức vinh danh 135 công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu trong giai đoạn 2020-2025 tại Hội nghị biểu dương do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức.

Hình ảnh 135 gương mặt tiêu biểu, bao gồm cán bộ công đoàn, thầy giáo, y, bác sĩ, kỹ sư, công nhân trực tiếp sản xuất là minh chứng sinh động cho phong trào “Học tập và làm theo lời Bác” đã trở thành nội dung cốt lõi trong hoạt động công đoàn. Nhiều cá nhân không chỉ đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” mà còn sở hữu sáng kiến cải tiến kỹ thuật được doanh nghiệp nhanh chóng ứng dụng, mang lại giá trị thiết thực.

Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam tuyên dương 38 công nhân lao động tiêu biểu. Ảnh: Duy Chương

Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam với hoạt động tọa đàm về giải pháp tổ chức phong trào thi đua lao động, sản xuất và thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp. Ảnh: Duy Chương

Cũng với hoạt động tôn vinh, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ biểu dương “Nhà giáo Nghệ An tiêu biểu làm theo lời Bác” năm 2025. Cũng với tinh thần hướng về Ngày sinh nhật Bác, 135 nhà giáo xuất sắc, đại diện cho hơn 46.000 cán bộ, giáo viên trong toàn ngành đã được tuyên dương. Trong đội ngũ được vinh danh có nhiều thầy, cô là người dân tộc thiểu số, công tác tại vùng sâu, vùng xa, đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn để đổi mới phương pháp giảng dạy, tận tâm với nghề.

Tại Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam, 38 công nhân, lao động tiêu biểu và 12 cán bộ công đoàn có thành tích xuất sắc trong thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể đã được tôn vinh trong những ngày tháng Năm ý nghĩa. Với trên 150 doanh nghiệp và hơn 50.000 lao động, trong đó, gần 45.000 đoàn viên công đoàn, Khu Kinh tế Đông Nam là một “điểm sáng” về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. 38 tấm gương xuất sắc không chỉ hoàn thành vượt trội nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực tham gia phong trào thi đua, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên, vật liệu, nâng cao năng suất. 10 công đoàn cơ sở và 12 cán bộ được vinh danh đã có nhiều điều khoản phúc lợi cao hơn quy định pháp luật, thể hiện trách nhiệm và sáng tạo trong chăm lo quyền lợi người lao động. Cũng dịp này, Tổng Liên đoàn đã trao Bằng khen cho 6 cá nhân và 1 tập thể vì có thành tích xuất sắc.

Công đoàn huyện Nghĩa Đàn với đa dạng hoạt động, đem đến lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân 2025. Ảnh: CSCC

Song song với các đợt biểu dương, Liên đoàn Lao động các cấp còn đồng loạt triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên. Tại huyện Diễn Châu, Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu đã phối hợp với Công ty TNHH Viet Glory tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động. Đồng thời, Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ 20 triệu đồng xây dựng công trình “Sân bóng chuyền công nhân” (tổng kinh phí 55 triệu đồng), góp phần tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động. Tại huyện Thanh Chương, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với các công đoàn cơ sở tổ chức Chương trình "Bữa cơm công đoàn", "Giải nhiệt mùa Hè", với hàng nghìn suất cơm và sữa chua miễn phí… Trên toàn tỉnh, hàng chục căn nhà “Mái ấm công đoàn” mỗi căn trị giá 50 triệu đồng đã đến với các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trên nghìn lượt đoàn viên trên toàn tỉnh được khám sức khỏe, tư vấn y tế và cấp phát thuốc miễn phí. Hàng trăm suất quà, trị giá 1 triệu đồng mỗi suất, được chuyển tận tay công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt.

Công đoàn Công ty TNHH Viet Glory (Diễn Châu) tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân. Ảnh: CSCC

Những hoạt động đa dạng, đồng loạt trong Tháng Công nhân 2025 đã và đang tạo nên không khí thi đua sôi nổi, tiếp thêm năng lượng tích cực cho lực lượng công nhân, viên chức lao động Nghệ An./.