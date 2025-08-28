Kinh tế Nhiều lợi thế tạo đà cho OCOP Nghệ An phát triển Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường ở Nghệ An bước vào giai đoạn mới của Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Diện tích địa giới các địa phương được mở rộng, thủ tục hành chính tinh gọn, khả năng liên kết vùng linh hoạt và sự đồng hành từ cơ quan quản lý đã tạo thêm sức bật để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường, đưa thương hiệu OCOP Nghệ An vươn xa.

Thích ứng linh hoạt

Những ngày này, tại xóm 2, xã Trung Lộc, ông Hoàng Duy Sỹ - thành viên Tổ hợp tác nuôi ong lấy mật đang tất bật thay đổi nhãn dán sản phẩm để phù hợp với tên gọi mới của địa phương. Trước đây, bao bì sản phẩm ghi địa chỉ “Xóm 2, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc”, nay đã chuyển thành “Xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An” sau sáp nhập.

Việc thay đổi này không chỉ đơn thuần là cập nhật thông tin địa chỉ mà còn mang ý nghĩa đồng bộ thương hiệu, tạo sự chuyên nghiệp và tăng uy tín trên thị trường.

Tổ hợp tác nuôi ong lấy mật xã Trung Lộc đưa sản phẩm OCOP ra thị trường. Ảnh: Q.A

Được biết, Tổ hợp tác nuôi ong lấy mật xã Nghi Xá (cũ) có 20 thành viên, mỗi năm cung ứng hàng nghìn lít mật ong chất lượng cao, được đánh giá là sản phẩm giàu tiềm năng. Sau khi thành lập xã Trung Lộc, số lượng thành viên tham gia hội tăng lên, nguồn nguyên liệu dồi dào hơn khi có thêm các đàn ong nuôi mới, việc liên kết sản xuất - tiêu thụ trở nên chặt chẽ và giành được nhiều sự quan tâm của chính quyền địa phương.

Các sản phẩm OCOP Nghệ An đa dạng với nguồn nguyên liệu đảm bảo. Ảnh: Q.A

Ông Trần Nguyên Hòa - Chủ tịch UBND xã Trung Lộc cho biết, xã mới được hợp thành từ 4 xã: Nghi Long, Nghi Thuận, Nghi Quang và Nghi Xá. Với vị trí trung tâm huyện Nghi Lộc (cũ), gần Bến xe Bắc Vinh, có Quốc lộ 1A và đường N5 chạy qua, xã Trung Lộc có điều kiện thuận lợi để đưa sản phẩm đặc trưng ra thị trường Hiện địa phương có 5 sản phẩm OCOP được công nhận gồm: Hành tăm, mật ong, dưa lê vàng, bưởi Diễn, dưa lưới.

“Trước đây, mỗi xã chỉ có 1 sản phẩm OCOP; nay sau sáp nhập, số lượng tăng gấp nhiều lần. Đây là nền tảng để chúng tôi tập trung đầu tư, nâng cấp chất lượng và tạo thương hiệu sản phẩm cho địa phương”, ông Hòa nói.

Xã Minh Châu được thành lập từ 4 xã: Hạnh Quảng, Diễn Nguyên, Minh Châu (cũ) và Diễn Cát. Trước khi sáp nhập, mỗi xã cũ đều có sản phẩm đặc trưng: Xã Diễn Nguyên có hành tăm; xã Hạnh Quảng nổi tiếng với bún, bánh mướt, bánh ram; xã Diễn Cát có hạt sen…

Các cơ sở cập nhật bao bì sản phẩm OCOP sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp. Ảnh: Q.A

Ông Lê Thế Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu chia sẻ: “Sau khi xã Minh Châu mới được thành lập với diện tích lớn hơn, chúng tôi đặt mục tiêu vừa nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có, vừa tìm kiếm sản phẩm mới để vừa tạo sự đa dạng sản phẩm cho địa phương, vừa giúp người dân, các chủ thể có thêm thu nhập. Lúa gạo thương phẩm, sản phẩm từ sen và hàng lưu niệm gắn với danh thắng chùa Cổ Am là hướng ưu tiên. Những mặt hàng này sẽ được địa phương hoàn thiện hồ sơ xét sản phẩm OCOP trong thời gian tới”.

Bà Nguyễn Thị Mến - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mom Beauty, đơn vị có nhiều sản phẩm OCOP được công nhận trên địa bàn phường Vinh Lộc cho biết: Đơn vị cũng đang rà soát lại toàn bộ quy trình sản xuất, nâng cấp máy móc, bổ sung thông tin truy xuất nguồn gốc trên bao bì để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Việc thay đổi này không chỉ giúp sản phẩm dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng hơn mà còn khẳng định sự chuyên nghiệp, uy tín của thương hiệu trong giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Nguyễn Văn Hằng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Nghệ An, việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp giúp các xã, phường mới mở rộng quy mô sản xuất, đảm bảo nguồn nguyên liệu và thúc đẩy hình thành sản phẩm mới.

Đặc biệt, cải cách thủ tục đã tạo bước chuyển mạnh, trước đây hồ sơ OCOP của các chủ thể phải qua nhiều khâu từ xã, huyện rồi mới lên tỉnh chấm duyệt, đặc biệt là các sản phẩm tiềm năng trên 4 - 5 sao; nay xã, phường sẽ gửi hồ sơ trực tiếp lên tỉnh thẩm định, rút ngắn thời gian, chi phí…

Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm

Đến giữa tháng 8/2025, Nghệ An có 743 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Nếu tính theo 412 xã, phường cũ, mỗi xã trung bình có hơn 1,8 sản phẩm; còn tính theo 130 xã, phường mới hiện nay, mỗi xã trung bình có hơn 5,7 sản phẩm, đây là một con số ấn tượng trong cả nước.

Nghệ An hiện có trên 700 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Ảnh: Q.A

“ Hiện nay, siêu thị đang bày bán hàng chục sản phẩm OCOP của Nghệ An, chủ yếu là nước mắm, rau, củ, quả, hải sản... Trước đây, do các xã diện tích nhỏ, vùng nguyên liệu ít nên một số sản phẩm OCOP thường xuyên rơi vào tình trạng hụt hàng, không đủ cung ứng cho người dân. Nhưng nay, khi các xã, phường được sáp nhập, mở rộng, việc đảm bảo nguồn cung chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Ông Nhâm Sỹ Thành - Giám đốc siêu thị LOTTE Mart Vinh

Theo các chuyên gia, việc mở rộng quy mô địa bàn không chỉ giúp sản phẩm OCOP duy trì nguồn cung ổn định mà còn tạo điều kiện để chính quyền cơ sở phát huy vai trò kết nối, đồng hành cùng các chủ thể trong quá trình phát triển sản phẩm.

Kỳ kết tiêu thụ sản phẩm OCOP trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Q.A

Trao đổi với P.V, bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá: “Vai trò cấp xã trong việc xây dựng các sản phẩm OCOP trong thời gian tới đặc biệt quan trọng. Việc trao quyền nhiều hơn cho xã, phường sau khi không còn cấp huyện cho phép chính quyền cơ sở chủ động hỗ trợ, giám sát, đề xuất nhu cầu vốn, kỹ thuật, quảng bá sản phẩm. Các chủ thể OCOP cũng thuận lợi hơn khi tiếp cận trực tiếp các chương trình xúc tiến thương mại, đào tạo kỹ năng và vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất".

Bên cạnh những thuận lợi, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng thẳng thắn chỉ ra thách thức cần các địa phương nỗ lực hoàn thiện trong giám sát chất lượng, tránh để một số sản phẩm giảm tiêu chuẩn, ảnh hưởng uy tín thương hiệu chung của địa phương…

Các chủ thể, đơn vị thích ứng linh hoạt, livestream bán các sản phẩm OCOP. Ảnh: Q.A

Đối với định hướng phát triển sản phẩm OCOP trong thời gian tới, Nghệ An đặt mục tiêu tập trung nâng cao chất lượng, thăng hạng sao cho sản phẩm tiêu biểu, hướng tới chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, đồng thời, đẩy mạnh quảng bá trên các kênh và phương tiện truyền thông. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tìm kiếm, hỗ trợ sản phẩm mới gắn với lợi thế đặc thù từng địa phương, nhằm đa dạng hóa sản phẩm OCOP và đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng cao.