Sức khỏe Nhiều người nguy kịch sau khi uống rượu ngâm rễ cây rừng Sau khi uống rượu ngâm rễ cây, 6 người đàn ông liền có triệu chứng co giật. Trong đó, 4 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tối 19/10, một lãnh đạo xã Sơn Lâm (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ ngộ độc nghi do rượu. Theo đó, trưa cùng ngày, một số người tập trung tại nhà ông Nguyễn Văn Trinh (52 tuổi, ở bản Tân Lâm, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương cũ) để uống rượu.

"Đến nhà ông Trinh, nhiều người còn mang theo rượu của nhà mình đi. Sau khi uống mỗi người khoảng 6 chén thì ông Trinh là bắt đầu có triệu chứng tím tái, khó thở rồi ngã từ trên ghế xuống. Một lúc sau, 5 người khách cũng có biểu hiện tương tự", ông Lữ Văn Đương - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm nói và cho hay, thời điểm đó, nhóm người này đã uống hết 3 loại rượu do 3 người mang đến. Trong đó, chủ yếu là rượu ngâm rễ cây lấy từ rừng về.

Những người này sau đó lập tức được sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương cho biết, trong số 6 bệnh nhân, có đến 4 người bệnh viện tiếp nhận trong tình trạng nguy kịch nên được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Các bình rượu ngâm đã được niêm phong. Ảnh: Tiến Hùng

"Nhóm bệnh nhân được đưa trong tình trạng co giật, hôn mê và có người ngừng thở. Chúng tôi tiến hành đặt ống nội khí quản, thở máy, dùng thuốc hồi sức tích cực cho các bệnh nhân nặng, sau đó chuyển tuyến xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị chuyên sâu", một bác sĩ trực tiếp cấp cứu nói.

Hiện còn 2 trường hợp nhẹ hơn, cũng đã được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Nguyên nhân vụ ngộ độc đang được ngành Y tế phối hợp với chính quyền địa phương xác minh. Cơ quan chức năng đã niêm phong hũ rượu để làm rõ sự việc.