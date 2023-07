Nhiều trường ở Nghệ An đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ tốt nghiệp của Nghệ An cao hơn mức trung bình chung của cả nước và cao hơn tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2022.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh Nghệ An. Theo đó, năm nay, tỷ lệ tốt nghiệp của Nghệ An đạt 99,6%. Tỷ lệ này cao hơn mức trung bình chung của cả nước (98,88%) và cao hơn so với năm 2022 (99,51%).

Thí sinh làm thủ tục thi THPT Quốc gia 2023. Ảnh: Đức Anh

Qua tổng hợp của Sở, năm nay có 59/108 đơn vị có tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt 100%. Ngoài ra, có 13/20 điểm thi có thí sinh tự do đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Ngoài những trường công lập, trong danh sách các trường có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100% có nhiều đơn vị là trung tập GDTX, TT GDNN-GDTX, các trường ngoài công lập hoặc các trường đóng ở vùng khó khăn như TT GDNN-GDTX Diễn Châu, THPT Duy Tân, TTGDNN-GDTX Nam Đàn, THPT Mai Hắc Đế, TTGDNN-GDTX Quế Phong, THPT Lê Doãn Nhã, TTGDNN-GDTX Tương Dương, PT Hermann Gmeiner, THPT Nguyễn Trường Tộ - TP Vinh, THPT Nguyễn Huệ, TT GDNN - GDTX Đô Lương, Trung tâm GDNN - GDTX Quỳnh Lưu…

Ngoài ra, có một số trường dưới mức trung bình chung của tỉnh như TTGDNN-GDTX Nghĩa Đàn, THPT Lý Tự Trọng, THPT Quang Trung. Tuy nhiên, tỷ lệ tốt nghiệp của các trường này cũng đạt trên 98%. Theo số liệu tổng hợp, Nghệ An có khoảng 100 học sinh bị trượt tốt nghiệp. Trong số này nằm khá nhiều ở thí sinh tự do.

Nhờ quá trình ôn tập nghiêm túc nên năm nay nhiều trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Trong ảnh: Giờ ôn tập của học sinh lớp 12 Trung tâm GDNN - GDTX thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Nghệ An có sự tham gia chính thức của gần 36.000 thí sinh. Toàn tỉnh, điểm trung bình là 6.45 điểm, xếp thứ 22 toàn quốc.

Năm nay, Nghệ An nằm trong tốp 10 tỉnh có điểm 10 nhiều nhất cả nước. Số điểm 10 năm nay tăng từ 239 em (năm 2022) lên 591 và tập trung ở 7/9 môn thi. Trong đó, môn có điểm 10 nhiều nhất là Giáo dục công dân, với 500 em. Ngoài ra, Lịch sử có 37 em, Ngoại ngữ 36 em, Hóa học 8 em, Sinh học 6 em, Vật lý 3 em và Địa lý có 1 em đạt điểm 10.