Sáng nay, thí sinh bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Kỳ thi năm nay, Nghệ An có sự tham gia của 36.889 thí sinh. Các thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tại 70 điểm thi, với 1.669 phòng thi, trong đó có 71 phòng chờ.

Các thí sinh chuẩn bị bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023. Ảnh: Đức Anh

Để đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, Nghệ An đã huy động 5.864 cán bộ làm công tác coi thi, phục vụ kỳ thi, trong đó có 3.843 cán bộ làm công tác coi thi, cán bộ giám sát điểm thi.

Kỳ thi năm nay được tổ chức với 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thi thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm các môn thi thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần: Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh Nghệ An có 100 thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi, trong đó, có 8 em là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2023. Số còn lại là những học sinh bị khuyết tật nặng được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Các thí sinh chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Đức Anh

Về môn Ngoại ngữ, năm nay, toàn tỉnh Nghệ An có 1.012 học sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ vì có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương.

Số lượng học sinh được miễn thi năm nay gấp đôi so với năm 2021 và nhiều hơn 200 em so với năm 2022. Ngoài đăng ký môn ngoại ngữ là Tiếng Anh, Nghệ An có cả các thí sinh đăng ký dự thi ngoại ngữ môn tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Đức.

Thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn với hình thức tự luận. Ảnh: Đức Anh

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, cấp huyện, thành, thị. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành Chỉ thị số 13/CT – UBND về chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Qua đó, đã giao trách nhiệm trực tiếp cho các ban, ngành liên quan nhằm thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nơi ăn, ở và đảm bảo an toàn cho cán bộ đến coi thi tại điểm thi đặt tại địa phương; bảo đảm về an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra kỳ thi tại các khu vực thi.

Trong ngày hôm nay, thí sinh sẽ thi 2 môn đầu tiên, đó là môn Ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút và môn Toán với thời gian làm bài 90 phút.