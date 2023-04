Nhìn lại gần nửa nhiệm kỳ 2020-2025: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, kinh tế toàn cầu suy giảm; giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tăng cao; tình hình dịch bệnh, thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên và đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh-đối ngoại và công tác xây dựng Đảng. Đến nay, Nghệ An đã có những bước phát triển khá nhanh, tạo nền tảng thuận lợi cho giai đoạn tới. Hiện một số chỉ số của Nghệ An đã vươn lên tốp đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và của cả nước.

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố, quý I/2023, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An (GRDP) ước đạt 7,75% so với cùng kỳ, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành của cả nước (năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 9,08%; quy mô nền kinh tế của Nghệ An đứng thứ 12 cả nước).