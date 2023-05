Nhóm thanh niên góp tiền mua ma túy vào phòng karaoke để 'bay lắc'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - 05 thanh niên góp tiền nhờ và rủ 2 nhân viên phục vụ quán karaoke tại huyện Quỳnh Lưu mua và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 10/5, tại Nhà văn hóa xã Quỳnh Hậu, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu tổ chức phiên tòa xét xử lưu động công khai vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

7 bị cáo được đưa ra xét xử trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” gồm Lô Thị Nguyệt Như trú tại huyện Tương Dương (Nghệ An), Lương Viễn Dương, trú tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) và 5 đối tượng Lê Đại Nghĩa, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Tiến Anh, Nguyễn Thế Anh đều trú tại xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Trong đó, bị cáo Như và Dương là nhân viên phục vụ quán karaoke tại huyện Quỳnh Lưu.

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 20 giờ ngày 11/1/2023, Tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện và bắt quả tang 7 đối tượng trên đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại 1 phòng hát ở quán Karaoke Phố Núi (thuộc xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Trong quá trình cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ để có ma túy cho các đối tượng sử dụng 5 thanh niên trú tại xã Quỳnh Hậu đã góp tiền và chuyển qua tài khoản cho Lô Thị Nguyệt Như 5 triệu đồng để mua 6 viên ma túy và 2 gói ma túy của một người đàn ông tên là Thêm (không rõ địa chỉ nơi thường trú).

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã tuyên phạt bị cáo Lô Thị Nguyệt Như 9 năm tù giam cho 2 tội danh “Mua bán trái phép và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Với tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” các bị cáo Lê Đại Nghĩa và Nguyễn Thành Luân mỗi bị cáo 8 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Tiến Anh mỗi bị cáo 7 năm 6 tháng tù; riêng bị cáo Lương Viễn Dương 4 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” (thời điểm bị bắt Dương chưa đủ 18 tuổi).