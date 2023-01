Nhộn nhịp chợ quê ngày Tết xứ Nghệ

Ngoài việc lựa chọn các loại phương tiện như máy bay hay xe khách thì nhiều người dân còn lựa chọn tự lái xe (ôtô hoặc xe máy) để về quê hay đi du lịch. Với một hành trình dài, người dân cần có những chuẩn bị từ trước để chuyến đi được suôn sẻ, an toàn.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố sẽ từ chức trước ngày 7/2 vì "không còn đủ nguồn năng lượng để tiếp tục công việc".

Diễn viên Lý Hùng chia sẻ về kế hoạch đón Tết Quý Mão 2023 cùng gia đình. Do sống kín đáo, anh từng đối diện không ít tin đồn về bản thân.

Đó là nội dung được đề xuất tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) số 37/2018/QH14.

(Baonghean.vn)- Để tránh tình trạng xe cơ giới khi đi đăng kiểm bị trả về do một số tiêu chuẩn kỹ thuật không đạt, theo đại diện cơ quan đăng kiểm, người dân cần kiểm tra kỹ phương tiện, tránh độ, chế các chi tiết kỹ thuật không đúng quy định...

(Baonghean.vn) - Chiều 18/1, trên sân phụ sân Vinh, diễn ra trận đấu giao hữu giữa Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận đấu giúp ban huấn luyện hai đội hoàn thiện lối chơi trước thềm mùa giải 2023.

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh chúc Tết các doanh nghiệp, nhà đầu tư; Hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Vinh tăng gấp đôi trong dịp Tết; Hoa cúc tươi được giá, chủ vườn tại Nghệ An phấn khởi… là những thông tin nổi bật ngày 18/1.

(Baonghean.vn) - Sau hơn 2 tháng neo giá ở mức cao, cận Tết, các loại rau, củ, quả nhất là rau ăn lá giảm giá khá mạnh, có những loại, giá giảm còn một nửa so với trước.

(Baonghean.vn) - Ngày 18/1, đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết một số doanh nghiệp, nhà đầu tư nhân dịp đón Tết Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành.