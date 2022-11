Như Quỳnh lần đầu lên tiếng về ồn ào hiềm khích Tố My

Tại buổi công bố liveshow của mình, danh ca Như Quỳnh lần đầu lên tiếng về nghi vấn hiềm khích với ca sĩ Tố My.

Cụ thể, fan Như Quỳnh và fan Tố My vốn "khẩu chiến" nhiều năm qua trên mạng xã hội. Fan Như Quỳnh cho rằng Tố My sao chép phong cách, hình ảnh của thần tượng; fan Tố My cũng ra sức bênh vực nữ ca sĩ. Đỉnh điểm, bài viết của ca sĩ Tố My khuyên fan "đình chiến" càng làm vụ việc ồn ào hơn.

Khi Như Quỳnh công bố poster liveshow cá nhân có ca sĩ khách mời là Tố My, fan đôi bên một lần nữa "dậy sóng".

Tại sự kiện, Như Quỳnh cho hay biết Tố My từ khi xem chương trình Biến hóa hoàn hảo. Chị thấy Tố My đã tái hiện hình ảnh của mình rất thành công. Danh ca luôn đánh giá cao thực lực của đàn em.

"Sau này, Tố My ngày càng nổi tiếng, thành công và có lối đi riêng. Giữa chúng tôi không có chuyện gì cả", Như Quỳnh nói.

Về phía mình, ca sĩ Tố My nói cô thi Biến hóa hoàn hảo vì thần tượng Như Quỳnh, muốn làm đàn chị vui. Không ngờ, cô nhận phản ứng tiêu cực từ fan Như Quỳnh.

Tố My thừa nhận mình có học hỏi thần tượng. Cô tin rằng đặc trưng thanh quản của mình giống Như Quỳnh nên giọng hát có nét hao hao giống. Dù vậy, theo Tố My, nếu nghe kỹ sẽ thấy giọng và cách hát của mình có nét riêng.

"Nghĩ lại, tôi xin cảm ơn những lời chửi mắng giúp mình trưởng thành hơn", Tố My cho hay.

Ca sĩ nói thêm việc được Như Quỳnh mời song ca trong liveshow là "niềm hạnh phúc như mơ". Cô lớn lên với tiếng hát Như Quỳnh, không nghĩ sẽ được hát cùng thần tượng.