Nhức nhối vụ phá rừng, đánh người ở Quỳnh Châu

Vào khoảng 8h ngày 6/3, một nhóm hơn 20 người mang dao, rựa vào hiện trường áp đảo lực lượng bảo quản tang vật. Thời điểm này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An đang họp giao ban tháng 3, lực lượng trực mỏng nên đã bị nhóm người này hành hung. Tổ phó Tổ bảo vệ rừng Nguyễn Khắc Hoàn bị tấn công, hành hung bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Minh An. Do địa điểm họp ở xa, khi toàn lực lượng của Ban vào đến hiện trường thì các đối tượng đã đưa phương tiện ô tô biển kiểm soát 22C-033.97 và số gỗ keo trên xe rời đi. Nhận thấy đây là một vụ việc phức tạp, các đối tượng hủy hoại rừng quá manh động nên Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An đã khẩn trương báo cáo cấp trên và Công an huyện Quỳnh Lưu.

Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An, ông Trần Văn Sơn trao đổi: “Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu đã vào cuộc. Cơ quan điều tra đã phát hiện phương tiện xe ô tô biển kiểm soát 22C-033.97 cùng số lượng gỗ keo trên xe, hiện đang tạm giữ tại trụ sở xã Quỳnh Tân. Về phía Ban, đã báo cáo chi tiết vụ việc, cung cấp toàn bộ hồ sơ đất đai, dự án 661, các biên bản lập tại hiện trường cùng hình ảnh, clip liên quan đã ghi được cho cơ quan điều tra. Chúng tôi mong muốn sự việc được làm sáng rõ…”.