Những bộ phận trên xe ô tô cần kiểm tra khi trời mưa bão Dưới đây là những bộ phận trên xe ô tô cần kiểm tra thường xuyên khi trời mưa bão.

Nhiều bộ phận xe ô tô cần kiểm tra thường xuyên trong mùa mưa bão. Ảnh: Hải Danh

Phanh xe

Phanh xe là bộ phận quan trọng nhất cần kiểm tra khi mùa mưa bão đến. Đây là bộ phận ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của tài xế và hành khách ngồi trên xe. Khi mùa mưa bão đến, đường sẽ trơn hơn mùa khô. Vì vậy, tài xế cần đảm bảo phanh vẫn hoạt động hiệu quả để tránh tai nạn đáng tiếc khi điều khiển xe trong trời mưa bão.

Lốp xe

Lốp xe là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường. Trong thời tiết mưa bão, bề mặt đường trở nên trơn trượt, lốp xe phải đảm bảo có đủ gai, không quá mòn và rãnh thoát nước phải có độ sâu tối thiểu 3mm. Lốp mòn có thể làm giảm đáng kể khả năng bám đường, làm tăng nguy cơ trượt trên mặt đường ướt và dễ gây ra tai nạn.

Cần gạt mưa

Cần gạt mưa giúp tài xế có tầm nhìn tốt khi điều khiển xe ôtô trong trời mưa. Nếu cần gạt mưa có dấu hiệu xuống cấp như nứt, mòn, hoặc lớp cao su đã chai cứng thì tài xế nên thay mới ngay.

Đèn xe

Vào những ngày mưa to, thời tiết thường âm u và thiếu sáng làm giảm đáng kể tầm quan sát. Do đó, đèn xe không chỉ giúp tài xế nhìn rõ đường đi mà còn để nhận diện và báo hiệu vị trí cho các phương tiện xung quanh. Tài xế cần đảm bảo rằng tất cả đèn xe (đèn pha, xi nhan, đèn hậu, đèn phanh, đèn lùi, đèn sương mù, đèn chiếu sáng ban ngày) hoạt động tốt để bảo đảm an toàn khi điều khiển xe trong mùa mưa bão.