Xã hội Những bước chuyển của lực lượng Thanh niên xung phong trong tình hình mới Quyết định số 3578/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 2/11/2023 về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An đã mang đến nhiều sự đổi thay đối với các Tổng đội Thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh.

“Cú hích” cho các Tổng đội

Tại Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024 - 2029, những sản phẩm của các Đội Thanh niên xung phong đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều đại biểu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024 - 2029 vừa qua, nhiều đại biểu đã rất ấn tượng với gian hàng trưng bày các sản phẩm của lực lượng thanh niên, trong đó có các sản phẩm đến từ các Tổng đội Thanh niên xung phong của tỉnh. Nhiều sản phẩm đã được chứng nhận OCOP với chất lượng và mẫu mã vượt trội.

Cầm trên tay sản phẩm tinh bột nghệ ngào mật ong – một sản phẩm đặc trưng của Tổng đội Thanh niên xung phong 9, anh Vương Trung Úy – Tổng đội trưởng cho biết, sản phẩm này đã được bán trên nền tảng Shopee và các sàn giao dịch điện tử khác. Mạng lưới khách hàng cũng dần mở rộng ra ngoài tỉnh.

Năm 2023 tổng đội đã được Nhà nước đầu tư hệ thống máy sấy tinh bột nghệ bằng nhiệt lạnh trị giá gần 1 tỷ đồng nên đảm bảo được chất lượng tinh bột nghệ ở mức cao nhất. Việc sản xuất tinh nghệ triển khai theo một dây chuyền hiện đại từ sơ chế, xay, sấy, tạo viên… nên chất lượng và mẫu mã sản phẩm đã được hoàn thiện đáng kể, tăng sức cạnh tranh với thị trường.

Theo anh Uý, cú hích bắt đầu từ Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 2/11/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An.

Theo đó, tỉnh tiến hành sáp nhập 5 đơn vị gồm: Ban Chỉ huy lực lượng Thanh niên xung phong tỉnh cùng các Tổng đội Thanh niên xung phong: 5, 8, 9 và 10 thành một đơn vị. Lấy tên gọi là Tổng đội Thanh niên xung phong Nghệ An.



Những triền đồi hoang hóa nơi địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được khoác lên mình màu xanh của những cây trồng mang lại giá trị cao như nghệ đỏ, chè Tuyết Shan, dứa, mía.... Ảnh tư liệu: Nguyễn Đình Thắng

Tổng đội Thanh niên xung phong Nghệ An vẫn mang các chức năng, nhiệm vụ quan trọng khi là đơn vị được giao nhiệm vụ xung kích tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh - quốc phòng, giải quyết việc làm, giáo dục, rèn luyện và đào tạo thanh niên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, trong hoạt động có nhiều sự thay đổi, góp phần khắc phục những tồn tại thực tiễn trong tổ chức, hoạt động của mô hình Tổng đội Thanh niên xung phong – Xây dựng kinh tế trước đây.

Bước chuyển trong tình hình mới

Mô hình chăn nuôi lợn tại Đội Thanh niên xung phong số 1 tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương - trụ sở của Tổng đội Thanh niên xung phong 5 Nghệ An cũ. Ảnh: Thanh Quỳnh thanh niên kỳ sơn Đội viên người Mông Đội Thanh niên xung phong số 3 tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn - trụ sở của Tổng đội Thanh niên xung phong 10 Nghệ An cũ phát triển diện tích rau sạch theo hướng hàng hóa. Ảnh: Thanh Quỳnh Ươm giống gà tại Trụ sở chính của Tổng đội Thanh niên xung phong Nghệ An đặt tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An (trụ sở của Tổng đội Thanh niên xung phong 9 Nghệ An cũ). Ảnh: Thanh Quỳnh

Một trong những điểm nổi bật có thể nhận thấy đó là sự vận động, chuyển đổi mô hình hoạt động của mô hình Tổng đội Thanh niên xung phong đã tạo thêm động lực để thi đua lao động, sản xuất, mạnh dạn tiên phong áp dụng cái mới, mang lại nhiều kết quả.

Tiêu biểu như tại Đội thanh niên xung phong số 1 tại xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương) có phong trào đổi mới, thi đua lao động, sản xuất vô cùng sôi nổi. Thời gian qua, Đội đã mạnh dạn thu hút đầu tư xây dựng xưởng chế biến chè với công suất 15 tấn/ngày, mỗi năm thu mua, chế biến được 1.000 tấn chè búp tươi, tạo việc làm thường xuyên ổn định cho 15 lao động, thu nhập đạt từ 8-9 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, Đội thanh niên xung phong số 1 còn xây dựng một xưởng chế biến gỗ bóc công suất 60 tấn gỗ/ngày, tạo việc làm ổn định cho 20 lao động, cho thu nhập 9 – 10 triệu đồng/người/tháng; giải quyết việc làm thường xuyên cho 300 lao động tại các vườn hộ và hàng trăm lao động thời vụ cho bà con nhân dân trong vùng. Từ đây, cuộc sống của người dân ngày một khởi sắc, mảnh đất khó ngày nào đã hoàn toàn thay da đổi thịt.

Đoàn công tác Trung ương Đoàn nắm bắt tình hình tại khu sơ chế sản phẩm nghệ của tại Trụ sở chính của Tổng đội Thanh niên xung phong Nghệ An đặt tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An (trụ sở của Tổng đội Thanh niên xung phong 9 Nghệ An cũ). Ảnh: Thanh Quỳnh - Quang Huy



Việc dồn lực đầu tư cho các Đội Thanh niên xung phong còn tạo nên một “cú hích” giúp cho các tổng đội nâng cao chất lượng hoạt động.

Ví như tại Đội Thanh niên xung phong số 2 tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn (trụ sở của Tổng đội TNXP 8 Nghệ An cũ), ông Phan Viết Lịch – Tổng đội trưởng, cho biết, năm 2023 đơn vị đã xuất vườn hơn 10 vạn cây giống chè Shan tuyết phục vụ cho nhân dân trồng mới và chăm sóc trồng dặm trên địa bàn xã Huồi Tụ và xã Mường Lống.

Năm 2023 tổng thu mua cho nhân dân trên 300 tấn chè búp tươi trong đó đơn vị thu mua trên 185 tấn chè búp tươi chế biến được 2,5 tấn chè trà xanh và 35 tấn chè vàng. tổng giá trị 2,9 tỷ đồng, đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn OCOP 3 sao của sản phẩm chè Tuyết Shan.

Mối quan hệ giữa các thành viên Đội Thanh niên xung phong và người dân bản địa ngày càng gắn bó trên những vùng đất phên dậu của tỉnh nhà. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Ước tính, diện tích cây nguyên liệu chủ lực của lực lượng TNXP tỉnh Nghệ An hiện chiếm 15 – 20% tổng diện tích cây nguyên liệu toàn tỉnh, tạo nên nguồn thu bền vững.

Nhờ đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, giai đoạn 2020 - 2023, lực lượng Thanh niên xung phong tỉnh đã mở rộng diện tích chè công nghiệp lên 713 ha, sản lượng thu hái chè búp tươi bình quân hàng năm đạt 4.140 tấn. Đồng thời, trồng, chăm sóc 197 ha mía và hơn 175 ha dứa.