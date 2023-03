Những căn nhà ấm áp nghĩa tình

Đến nay, qua khảo sát, toàn tỉnh Nghệ An có 15.300 hộ nghèo, hộ đang gặp khó khăn về nhà ở, gồm 9.200 hộ có nhu cầu làm mới nhà ở và hơn 6.100 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở. Tỉnh đang phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản không còn hộ gia đình nghèo sinh sống trong ngôi nhà dột nát, hư hỏng, tạm bợ, có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sinh hoạt và sử dụng; thay vào đó là an cư trong ngôi nhà đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng: Nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng thông qua thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 – 2025 do Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An phát động từ ngày 4/2/2023.

Hưởng ứng chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này, trong chưa đầy một tháng kể từ ngày phát động, tính đến hết tháng 2/2023, 128 đơn vị đã đăng ký ủng hộ, hỗ trợ xây dựng 10.184 căn nhà, tương đương 521,193 tỷ đồng. Chỉ trong vòng 1,5 tháng kể từ ngày tỉnh phát động, những ngôi nhà mới khang trang, nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng, tuổi thọ lâu dài,… đã hiện hữu, được bàn giao, đưa vào sử dụng.