Những cần trục tháp tiềm ẩn mất an toàn ở thành phố Vinh

“

Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng)cho biết: Theo các quy định hiện hành thì cần trục tháp thuộc loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động sử dụng trong thi công xây dựng; đối với cần trục tháp, việc quản lý, sử dụng, kiểm định, bảo trì... kèm theo quy định về tổ chức, cá nhân có liên quan. Các biện pháp đảm bảo an toàn cần trục tháp được quy định trong Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành; trường hợp mưa bão thì phải đưa cần trục về trạng thái an toàn như tháo dỡ, giằng néo hoặc nhả phanh cơ cấu theo quy định.