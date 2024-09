Trồng và quản lý cây xanh đô thị như thế nào để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão?

Ngân Hạnh - Đình Tuyên - 15/09/2024 08:59

Trong mùa mưa bão, an toàn cây xanh trên các tuyến đường trong thành phố là vấn đề được nhiều người dân quan tâm. Vậy trồng cây xanh trong đô thị như thế nào để hạn chế cây gãy đổ, phóng viên Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với đại diện Chi cục Kiểm lâm Nghệ An để làm rõ vấn đề này.