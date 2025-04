Thể thao Những con số thống kê cặp đấu Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Quảng Nam Đây được dự báo sẽ là 1 cặp đấu tương đối cân bằng. Có chăng lợi thế sân Vinh sẽ giúp cho Sông Lam Nghệ An được đánh giá nhỉnh hơn so với đội bóng xứ Quảng.

Trước trận đấu vòng 19 V.League, Sông Lam Nghệ An đang có chuỗi 5 trận bất bại, trong đó, có 2 trận thắng và 3 trận hòa. Trên sân Vinh, đội bóng xứ Nghệ cũng đang bất bại trong năm 2025 với 5 trận thắng và 1 trận hòa.

Đây là những con số đã nói lên phong độ rất tốt của thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật trong khoảng thời gian gần đây. Và nếu tiếp tục duy trì được phong độ này thì Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể giành được một kết quả thuận lợi ở trong trận đấu tới.

Trong 8 cuộc đối đầu trên sân Vinh với Câu lạc bộ Quảng Nam tại V.League, đội bóng xứ Nghệ đã có 6 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Có thể nói, thành tích áp đảo này sẽ giúp cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật tự tin hơn trong trận cầu 6 điểm sắp tới.

Các cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Quảng Nam thường diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn. Ảnh tư liệu: VPF

Tuy nhiên, Câu lạc bộ Quảng Nam cũng không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn đã giúp đội bóng xứ Quảng có lối chơi cực kỳ khó chịu, đặc biệt là trên sân khách. Sau 8 trận phải hành quân xa nhà, Câu lạc bộ Quảng Nam mới chỉ để thua 2 trận, hòa 5 trận và có 1 trận thắng.

Mới đây nhất, đội bóng xứ Quảng từng khiến cho Câu lạc bộ Viettel, Đông Á Thanh Hóa hay Công an Hà Nội phải trầy trật ngay tại sân nhà. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn sẵn sàng gây khó dễ cho Sông Lam Nghệ An ngay tại sân Vinh ở trong trận đấu sắp tới.

Mặc dù vậy, cũng có những lo lắng cho người hâm mộ xứ Quảng khi đội bóng của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn đã 5 trận liền không thể giữ sạch lưới. Và trận thua đầy bất ngờ trước Quy Nhơn Bình Định ở vòng đấu vừa qua chính là minh chứng cho phong độ không ổn định của Câu lạc bộ Quảng Nam. Vì vậy, trong trận đấu sắp tới, người hâm mộ xứ Quảng sẽ phải trông chờ vào sự tỏa sáng của các cá nhân để có được một kết quả tốt.

Đó là chân sút Charles Atshimene người đang có phong độ rất cao trong khoảng thời gian gần đây. Trong 8 trận gần đây nhất, chân sút người Nigeria đã có được 5 bàn thắng và 3 đường kiến tạo, 1 thành tích rất ấn tượng. Ngoài ra, khi đối đầu với Sông Lam Nghệ An, Charles Atshimene cũng từng có 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Do đó, các hậu vệ đội bóng xứ Nghệ sẽ phải đặc biệt chú ý đến tiền đạo mang áo số 90 này.

Câu lạc bộ Quảng Nam là con mồi ưa thích của tiền đạo Michael Olaha. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Cũng 1 tiền đạo người Nigeria khác rất được trông chờ ở trong trận đấu tới là Michael Olaha. Tiền đạo của Sông Lam Nghệ An rất có duyên trong mỗi lần đối đầu với đội bóng xứ Quảng. Sau 11 trận gặp Câu lạc bộ Quảng Nam, Michael Olaha đã ghi được 11 bàn thắng. Trong 3 trận đối đầu gần đây nhất, tiền đạo người Nigeria đều nổ súng với 6 bàn thắng. Có thể nói, đội bóng xứ Quảng đang là con mồi ưa thích nhất của tiền đạo Michael Olaha.

Một chi tiết đáng thú vị là các trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Quảng Nam thường rất nhiều bàn thắng được ghi. 11 trận đấu gần đây nhất, tổng số bàn thắng 2 đội ghi được không dưới 2 bàn. 8 trận đối đầu gần đây nhất, cả 2 đội đều ghi được bàn thắng. Do đó, trận đấu sắp tới sẽ hứa hẹn rất sôi động và hấp dẫn.

Hy vọng rằng, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành được chiến thắng trước Câu lạc bộ Quảng Nam, qua đó bứt lên trong cuộc đua trụ hạng đầy khốc liệt.