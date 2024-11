Thể thao Những con số thống kê cặp đấu Sông Lam Nghệ An và Đông Á Thanh Hóa Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng những con số thống kê đều nghiêng về đội khách Đông Á Thanh Hóa.

Thật vậy, trong 20 lần gặp nhau gần đây nhất, Sông Lam Nghệ An chỉ giành được 4 chiến thắng, hòa 5 trận và để thua tới 11 trận. Trong đó, 9 trận gần đây nhất, đội bóng xứ Nghệ chưa biết đến mùi chiến thắng trước đội bóng láng giềng. Như vậy, đã hơn 5 năm Sông Lam Nghệ An chưa giành chiến thắng trước Đông Á Thanh Hóa kể từ trận thắng 1-0 trên sân Vinh tại V.League 2019.

Ở mùa giải năm ngoái, Sông Lam Nghệ An đã để thua cả 2 lượt trận đi và về. Đây là những thành tích đáng buồn của đội bóng xứ Nghệ khi họ luôn được xem là đầu tàu của bóng đá Bắc Trung Bộ.

Đông Á Thanh Hóa đang nhỉnh hơn về mọi mặt so với Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Nhưng vị thế đó nay có lẽ đã chuyển sang cho đội bóng xứ Thanh. Đông Á Thanh Hóa không chỉ phát triển mạnh mẽ bóng đá trẻ mà còn giành được 2 chức vô địch Cúp Quốc gia liên tiếp.

Ở mùa giải này, Đông Á Thanh Hóa cũng đang thi đấu rất tốt khi đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng V.League với 11 điểm sau 3 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Đáng chú ý là đội bóng xứ Thanh đang có hàng công mạnh nhất khi ghi được 11 bàn sau 6 trận đã đấu.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An sau trận hòa ở vòng đấu trước đã tạm thoát vị trí cuối bảng. Với 4 điểm sau 4 trận hòa và 2 trận thua, đội bóng xứ Nghệ đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Sau 6 trận, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn chỉ mới ghi được 4 bàn và để thủng lưới 9 bàn. Do đó, Sông Lam Nghệ An cần cải thiện cả hàng công lẫn hàng thủ để có được thành tích và vị trí tốt hơn.

Về mặt cá nhân, nổi bật nhất bên phía Sông Lam Nghệ An là tiền đạo Benjamin Kuku với 2 bàn thắng, 2 đường kiến tạo sau 6 trận đã đấu. Nhưng, ở trận đấu tới, nhiều khả năng tiền đạo mang áo số 10 này sẽ vắng mặt do dính chấn thương gót chân. Điều này khiến cho hàng công của đội bóng xứ Nghệ chỉ biết trông chờ vào Michael Olaha.

Bên phía đội khách, nổi bật nhất chính là tiền vệ Luiz Antônio. Tiền vệ này không chỉ giúp cho Đông Á Thanh Hóa có được thế trận tốt mà còn đóng góp 2 bàn thắng và 6 đường kiến tạo. Luiz Antônio và Léo Artur (Công an Hà Nội) đang là 2 cầu thủ có tổng số bàn thắng và đường kiến tạo nhiều nhất tại V.League 2024/2025.

Không những thế, ngoại binh của Đông Á Thanh Hóa luôn là nỗi ám ảnh đối với đội bóng xứ Nghệ trong những năm gần đây. Ở mùa giải năm ngoái, lần lượt Luiz Antônio và Rimario Gordon là người ghi bàn vào lưới Sông Lam Nghệ An. Trong khi xa hơn nữa là Ze Paulo đã ghi 3 bàn thắng vào lưới đội bóng xứ Nghệ.

Rất may là ở trong trận đấu tới, "hung thần" Rimario Gordon sẽ vắng mặt do chấn thương. Bởi lẽ, tiền đạo người Jamaica đã có 4 bàn thắng vào lưới Sông Lam Nghệ An trong các lần đối đầu. Tuy vậy, các cầu thủ phòng ngự đội bóng xứ Nghệ vẫn phải đề cao cảnh giác với những chân sút như Luiz Antônio và Ribamar.

Đinh Xuân Tiến là cầu thủ của Sông Lam Nghệ An gần đây nhất chọc thủng lưới Đông Á Thanh Hóa. Ảnh: Xuân Thủy

Trong khi đó, cầu thủ gần đây nhất của Sông Lam Nghệ An chọc thủng lưới Đông Á Thanh Hóa là Đinh Xuân Tiến. Tiền vệ này cũng đang tìm lại được phong độ trong những trận đấu đã qua. Hy vọng, Đinh Xuân Tiến sẽ có trận đấu xuất sắc để giúp đội nhà có được 1 kết quả thuận lợi.

Những trận đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Đông Á Thanh Hóa trong những năm gần đây thường có ít bàn thắng (10/11 trận). Do đó, với tính chất quyết liệt của trận Derby Thanh Nghệ, trận đấu này cũng sẽ là 1 trận đấu có ít bàn thắng với khoảng cách sít sao.

Hy vọng rằng, đoàn quân huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ có được 1 trận đấu xuất sắc để giành được kết quả thuận lợi trong trận Derby Thanh Nghệ sắp tới.