Thể thao Thấy gì qua 4 trận hòa đáng tiếc của Sông Lam Nghệ An? Sau 6 vòng đấu V.League 1 2024/2025, Sông Lam Nghệ An vẫn chưa tìm được 1 trận thắng và đang trải qua chuỗi 4 trận hòa, 2 trận thua, giành 4 điểm để tạm thoát ra khỏi đáy bảng xếp hạng.

Cần lưu ý là trong 4 trận hòa, Sông Lam Nghệ An chỉ có được 1 trận trên sân khách Quy Nhơn ở vòng 5, còn lại là 3 trận trên sân Vinh trước những đối thủ đồng cân, đồng lạng gồm SHB Đà Nẵng ở vòng 1, TP. Hồ Chí Minh ở vòng 6 và người hàng xóm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 3.

Cũng cần nói thêm, chỉ có trận hòa nhờ bàn thắng phút bù giờ trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là “trận hòa hú vía” và may mắn, còn lại 3 trận trước SHB Đà Nẵng, Quy Nhơn Bình Bình Định và TP. Hồ Chí Minh là những “trận hòa đáng tiếc”, bởi Sông Lam Nghệ An có cơ hội để làm được nhiều hơn thế.

Sông Lam Nghệ An không gặp may ở trận đấu gặp CLB TP. Hồ Chí Minh vừa qua. Ảnh: Chung Lê

Ở vòng 1, có thể thông cảm và chia sẻ khi bắt đầu vào giải, dàn trẻ Sông Lam Nghệ An và các ngoại binh chưa thực sự ăn ý, chưa kể trung vệ ngoại Zaracho phạm lỗi nặng bị thẻ đỏ khiến cho đội bóng gặp khó trong hầu hết trận đấu. Việc Văn Việt và cả đội bảo vệ được tỷ số 0-0 trước đội khách Đà Nẵng dẫu sao cũng là đáng khen hơn là thất vọng.

Trong khi đó, bàn gỡ của Kuku từ pha đá phạt đẹp mắt phút bù giờ hiệp 2 trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (đội bóng bất bại sau 6 vòng đấu) quả là một món quà tuyệt vời cho người hâm mộ, khi tiền đạo ngoại binh lần đầu ghi tên mình vào bảng tỷ số sau 3 vòng đấu, giữ lại sân nhà 1 điểm quý giá và lại lần nữa gieo sầu cho đội bóng hàng xóm khi không bảo toàn được bàn thắng mong manh.

Hai trận hòa trước Quy Nhơn Bình Định và TP.Hồ Chí Minh của Sông Lam Nghệ An ở vòng 5 và vòng 6 để lại nhiều dư vị tiếc nuối. Hai lần vượt lên dẫn trước từ công của Quang Vinh và Olaha nhưng đội khách Sông Lam Nghệ An đều để bị gỡ, mà lỗi chủ yếu do phòng thủ bóng sơ hở và phòng ngự biên phải không kín kẽ.

Trong bóng đá rất khó để nói “giá như” nhưng dẫu sao vẫn phải nói rằng, giá như hàng thủ Sông Lam Nghệ An có trong tay những hảo thủ hàng đầu như Ngọc Hải, Văn Khánh hoặc một trung vệ ngoại chơi ổn, thì mọi việc đã không khó khăn, nhọc nhằn đến thế. Hay như trong trận đấu với TP. Hồ Chí Minh, dù Olaha và Kuku chơi không thật sự tốt nhưng họ vẫn có những phút giây thăng hoa và xứng đáng có được bàn thắng, mà tình huống đánh đầu hiểm ở cuối trận bị Patrick Lê Giang đổ người đẩy ra là một ví dụ.

Lê Nguyên Hoàng là trung vệ đầy triển vọng của Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Cùng với 2 trận thua trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 2, trước Thép Xanh Nam Định ở vòng 4, những trận hòa may mắn và đáng tiếc nói trên cho thấy một bức tranh chung về Sông Lam Nghệ An ở chặng khởi đầu thiếu mạch lạc và ổn định vừa qua. Văn Việt vẫn chơi tốt nhưng không thể nói hàng thủ đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Sẽ rất khó nói đâu là bộ 3 trung vệ ưng ý nhất của Sông Lam Nghệ An hiện nay khi ông Phạm Anh Tuấn đưa vào sân bên cạnh Zaracho lần lượt những cái tên Khắc Lương, Nguyên Hoàng, Nam Hải, Văn Thành…Hai cầu thủ được coi như “đôi cánh” trong sơ đồ 3-5-2 lâu nay cũng thay đổi thường xuyên với Văn Huy, Đình Hoàng, rồi Thanh Đức và mới nhất là Văn Cường nhưng xem ra rất khó hy vọng về sự lên công về thủ nhịp nhàng theo yêu cầu. Xuân Tiến đá chính là tín hiệu cho sự trở lại của tài năng trẻ này ở tuyến giữa nhưng đáng nói là mọi việc chỉ ở mức trung bình yếu.

Và đây chính là nút thắt, là điểm nghẽn của Sông Lam Nghệ An khi Xuân Tiến và những cầu thủ thế vai để “làm bóng” đều không tạo ra được sự đột biến cần thiết trong từng trận đấu. Đã không có những tình huống chuyển trạng thái mau lẹ trong phản công. Đã không có những đường chuyền bất ngờ và sáng nước cho tiền đạo lập công. Đã không có những quả tạt cánh hiểm hóc “cỡ” như Sỹ Hoàng trước đây từng làm được… Olaha cũng như Kuku không phải là mẫu tiền đạo “tự làm, tự ăn”, tự tìm kiếm cơ hội, mà phải có “nguồn cung” dồi dào và dọn cỗ. Họ cũng không có thể lực vô tận để vừa phòng ngự, vừa có mặt ở điểm gần cầu môn đối phương trong mọi lúc, mọi nơi để biến mọi cơ hội thành bàn thắng…

Thủ thành Nguyễn Văn Việt vẫn sẽ là chốt chặn đáng tin cậy trong khung thành Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tất nhiên, Sông Lam Nghệ An đã không thể biến lợi thế thành 3 điểm trên sân nhà trước các đối thủ trung bình nói trên, nhưng cũng phải công nhận một thực tế rằng, không có đối thủ nào dễ chơi, dễ bắt nạt ở V.League hiện nay, càng đối thủ ở cuối bảng càng khó khăn hơn mọi suy đoán nhiều lần.

Cũng không có gì phải hốt hoảng khi Sông Lam Nghệ An vẫn có được 1 điểm tích lũy và đặc biệt tích lũy bài học, kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Quang Vinh đang chơi lên chân và ngày một sáng nước hơn. Nguyên Hoàng dần chững chạc ở vị trí trung vệ cũng là một điều đáng mừng sau 2 trận vừa qua. Và phải chờ khi Bá Quyền, Xuân Đại hay Nam Hải trở lại, bên cạnh Văn Cường đã chơi 90 phút mới đây và không có lý do gì Văn Cường và đồng đội không bùng nổ, đột biến ở các vòng đấu tới?

Chắc chắn, nỗ lực không ngừng nghỉ để giành 1 trận thắng ở phía trước sẽ khiến Sông Lam Nghệ An thay đổi và tiến bộ. Sau những trận hòa vừa may mắn, vừa đáng tiếc, rõ ràng đã sáng lên, lóe lên những cơ hội để Văn Việt, Olaha làm lại, làm tốt hơn, dù đối thủ khó nhằn đến mấy./.